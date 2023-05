Theater Psychogramm einer Frau am Abgrund Die Inszenierung von Rainer Werner Fassbinders «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» im Schauspielhaus des Theaters Basel ist ein packendes Schauspielerinnentheater.

Verstrickt in eine Amour fou: Mala Emde als Karin und Carina Braunschmidt als Petra von Kant. Bild: zvg/Ingo Höhn

Petra von Kant ist eine durch und durch theatralische Figur des Antitheatermachers Rainer Werner Fassbinder. Sie ist im Stück, das im Titel ihren Namen trägt, eine bekannte und offenbar ziemlich erfolgreiche Modeschöpferin, die sich von ihrem Mann getrennt hat, weil er sich nicht damit abfinden konnte, auf dem Erfolgspfad hinter seiner Frau herzuhinken. Petra von Kant ist eine krankhaft narzisstische Tyrannin, eine tieftraurig Vereinsamte, ein Stück Elend, das nach Liebe schreit, eine Rabenmutter, eine aggressive Alkoholikerin, eine durch und durch jämmerliche Figur.

Petra von Kant auf der Bühne des Basler Schauspielhauses, das ist eine mitreissende Carina Braunschmidt. Die Schauspielerin kniet sich in diese ungemein schwierige Rolle rein, als gäbe es kein Morgen mehr. Am Schluss schlägt sie alles zu Bruch: die Gläser, die Teller, die Geburtstagstorte, die Beziehung zu ihrer Tochter, zu ihrer Freundin, zu ihrer Mutter und zu ihrer stets unterwürfig gehörigen Bediensteten. Das Schluss-Furioso ist so überdreht, dass einige im Publikum in ein Lachen ausbrechen, das ihnen sogleich im Hals stecken bleibt.

Ein Kammerspiel im leerem, haltlosen Raum

Regisseurin Anna Bergmann verlässt sich in ihrer Inszenierung voll und ganz auf die von Fassbinder vorgesehenen sechs Schauspielerinnen für ein Kammerspiel, das sich im leeren Raum bewähren muss: Die seltsam unrechteckig dimensionierte Bühne des Schauspielhauses ist leer bis auf ein Kissen am Boden, einen Plattenspieler, altertümliche Telefonapparate und Ginflaschen. Kein Möbelstück ist da, an dem sich die Schauspielerinnen einmal abstützen können. Keine Wände sind vorhanden, welche die schwierigen akustischen Verhältnisse des leeren Raums etwas verbessert hätten.

Bergmann blieb auch gar nichts anderes übrig. Die Schauspielchefin des Badischen Staatstheaters Karlsruhe ist knapp drei Wochen vor der Premiere eingesprungen. Die ursprünglich vorgesehene Regisseurin sei wegen eines Krankheitsfalls in der Familie ausgestiegen, teilt das Theater Basel mit. Hinterlassen hat die Vorgängerin den leeren Raum.

So ist es vielleicht gerade diesem Umstand zu verdanken, dass das Basler Publikum in den Genuss eines reinen Schauspielerinnentheaters kommt.

Undurchschaubare Amour fou

Eine Geschichte erzählt Fassbinder in seinem Werk nur am Rande, zu erleben ist vielmehr das Psychogramm der Hauptfigur: Die Geschäftsfrau Petra von Kant wird aus ihrer verlogenen Welt herausgerissen, als sie auf ein jugendlich-naives Partygirl trifft. Dieser Frau eine Karriere als Model versprechend, verspinnt von Kant diese in eine Amour-fou-Geschichte, bei der man nie wirklich sicher sein kann, wie ehrlich oder gegenseitig das Verhältnis ist. Das Ganze führt unausweichlich in die Katastrophe.

Im Zentrum des Geschehens steht das Trio Petra von Kant, die junge Frau namens Karin und die Bedienstete Marlene. Neben Carina Braunschmidt glänzen an dem Theaterabend auch Mala Emde als Karin, die mit ihrer Ungezähmtheit von Kant ins Verderben reisst, und Sina Kiessling als Marlene, welche die Demütigungen ihrer Chefin in stummer masochistischer Liebe erduldet.

Aber alles dreht sich letztlich um die Hauptfigur. Carina Braunschmidt versieht diese in der ganzen Erregtheit mit feinen Brüchen, was dem letztendlich trivialen Geschehen gut tut. Wenn sie sich in verschiedenen Situationen mit einem angedeuteten süffisanten Lächeln abwendet, verleiht sie der Figur und dem Geschehen etwas geheimnisvoll Undurchschaubares. Solche Momente könnte die Inszenierung mehr vertragen. Aber das kommt vielleicht noch mit der Zeit.