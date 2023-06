Theater Verloren in den Endlosschleifen des Beamtenapparats Christoph Marthaler und sein Ensemble führen mit «Abteilung Leben» durch die verlassene alte Gemeindeverwaltung von Birsfelden. Dort trifft man auf die traurigen Geister der vergessenen Beamtinnen und Beamten.

Im Stück «Abteilung Leben» tauchen Geister von zurückgelassenen Beamtinnen und Beamten auf. Bild: Theater Basel

Willkommen in der alten Gemeindeverwaltung von Birsfelden. Es sind Räume, die dem ironischen Inbegriff oder einem dystopischen Abbild der verstaubten Amtsstuben-Welt entsprechen. Als hätte Marthalers Leibausstatter Duri Bischoff diese extra für die Produktion oder besser noch: für eine Verfilmung eines Romans von Franz Kafka geschaffen.

In dieser Gemeindeverwaltung trifft man nun, in drei Gruppen durch den Bürokratie-Dschungel geführt, hinter unzähligen Türen auf die zurückgelassenen und vergessenen Beamtinnen und Beamten von einst, die zu Geistern des Amts geworden sind. Etwa auf den Archivaren mittleren Alters (Martin Hug), der in seiner Aktentasche ein undefiniertes Haustier mit sich führt und sich in einer Endlosschlaufe durch das mechanische, aber analoge Einwohner-Register von einst wühlt.

Von einem Cello in den Boden gestampft

Er ist eine der verlorenen Figuren, denen man an diesem zweieinhalb Stunden dauernden Abend begegnet. Diese Figur hat den Vorteil, dass sie als Individuum noch fassbar ist, was bei den anderen eher weniger der Fall ist. Diese (Jan Bluthardt, Karl-Heinz Brandt, Carina Braunschmidt, Raphael Cramer, Vera Flück, Ueli Jäggi, Jakob Maison, Peter Keller und Jörg Pohl) hangeln, brabbeln und singen sich in gewohnter Marthaler-Manier in Endlosschleifen durch ihre Szenen, ohne dass ein wirklicher Sinn erkennbar wird.

Das geht vom beamtensprachlichen Stichwort-Stakkato über absurd-komische (weil wohl wahre) vorgetragene Anleitungen etwa zur elektronischen Hunde-Registrierung bis zum mehrstimmigen Wohlgesang mit den hier unpassenden Zeilen: «Wir sitzen so fröhlich beisammen und haben uns alle so lieb …». Dieser Gesang wird denn auch folgerichtig vom Cellisten Martin Schütz auf brachiale Art jeweils musikalisch in den Boden gestampft.

Eine gelungene Clownnummer, die keinen Applaus zulässt

Die wahre Entdeckung des Theaterabends ist das Setting, konkret die Gemeindeverwaltung selber. In dieser bedienen sich Marthaler und sein Ensemble aus dem schrulligen Ideen- und Szenen-Fundus, den man als Vertrauter des Marthalerkosmos kennt. Da kommt es zu witzigen und originellen Momenten – etwa wenn Ueli Jäggi im ehemaligen Einwohnerratssaal wortgewandt-wortlose Anweisungen erteilt oder wenn Carina Braunschmidt zum sinnentleerten Beamtenjargon-Monolog ansetzt.

Mit der Zeit ermüden die in Endlosschleifen vorgebrachten Skurrilitäten des Amtsalltags aber auch. Letztlich sehen wir uns lediglich austauschbaren Geistern von Beamtinnen und Beamten gegenüber, der Ort als Verwaltung einer speziellen urbanen Vorortsgemeinde selber bekommt keine Seele, keine eigene Vergangenheit. Was wir vorgesetzt bekommen, sind gut gemachte Clownnummern – nicht mehr.

Aber auch nicht weniger. Denn sie sind wirklich gut gemacht. Gerne hätten wir dafür Applaus gespendet, aber der Abend endet im Fade-out, die Geister verschwinden, lösen sich auf und das Publikum wird in die Birsfelder Nacht entlassen.