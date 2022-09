Theaterfestival Dieser Künstler bringt europäische Stilikonen zu Fall – und das Publikum in Dornach zum Nachdenken Performer Michikazu Matsune spürt im Neuen Theater in Dornach der Kraft von verstrickten Biografien nach.

Michikazu Matsune am Theaterfestival Basel. zvg / Elsa Okazaki

Zu Beginn bricht Michikazu Matsune gleich ein unausgesprochenes No-Go des deutschsprachigen Theaters: Der japanisch-österreichische Künstler spielt in Dornach das nach, was er zuvor erzählt hat – und führt uns vor Augen, wie sehr wir an Überzeugungen hängen. Ob sich darüber lediglich ein europäisches Publikum amüsiert?

Die Darstellung des Sich-fremd-Seins, während man sich um Gemeinsamkeiten bemüht, zählt zu den Stärken des Stücks «Mitsouko & Mitsuko». Dieses wurde im Rahmen des Theaterfestivals Basel im Neuen Theater in Dornach aufgeführt. Ausgehend vom Parfüm «Mitsouko» aus dem Pariser Haus Guerlain knüpft Matsune biografische Ereignisse verschiedener fiktiver und realer Persönlichkeiten schlüssig aneinander.

Der Kreis, der sich schliesst

Vor hundert Jahren gelang es Parfümeur Jacques Guerlain, erstmals einen fruchtigen, samtigen und würzigen Pfirsich-Akkord mit den holzigen Aromen von Patschuli zu verbinden. Womit ihm eine moderne Kombination für den olfaktorischen Sinn gelang. Berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler sowie unprätentiöse Grossmütter liebten den Duft gleichermassen. By the way: Das Parfum wird bis heute hergestellt.

«Mitsouko» heisst auch die Heldin des Romans «La Bataille» (1909) von Claude Farrère, die als Inspiration für die Duftkreation gilt. Matsune nimmt uns mit auf seine minutiöse Recherchereise. Nach und nach deckt er Personen auf und zeichnet nach, wie sie in einem grossen Geflecht verstrickt sind, das sich über Japan, Amerika und Europa erstreckt. Dem Erzählfaden zu folgen, lohnt sich, zumal sich der Kreis zu guter Letzt auf wundersame Weise schliesst.

Europa verlassen?

Der Performer, Tänzer und Darsteller Michikazu Matsune stammt aus der japanischen Küstenstadt Kobe und lebt seit den 1990er-Jahren in Wien. Seine künstlerischen Arbeiten beschäftigen sich zumeist mit der kulturellen Zuschreibung und der Abgleichung mit der Wirklichkeit.

Seine Performances bringt er bisweilen sogar in Privatwohnungen zur Aufführung. Und auch der Bühnenraum des Neuen Theaters wird zu einem wandelbaren Ort: Manchmal dient er als Vortragsraum, als Stummfilm-Kino, als Bühne, aber immer wieder auch als Raum, in dem wir uns gemeinsam vorfinden.

Das europäische Selbstbild deformiert

Unter Einbezug des Publikums schafft Matsune eine Unmittelbarkeit, die jeden Einzelnen zum Betroffenen macht. Denn wir begleiten einen Menschen auf der Suche nach Antworten auf Fragen wie: Welches Bild haben Europäer von Japan? Welches Bild haben Japanerinnen von Europa? Die verschiedenen Kulturkreise bringen Liebesbeziehungen hervor, aber nicht nur. Oft stehen Projektionen als Hürde zwischen friedvollen Begegnungen.

Ohne jegliche Rücksicht deformiert Matsune das Bild, das Europa von sich selbst hat. Die Basis zur Gründung der Europäischen Union sieht er schon im Jahr 1923 und liest darin von Strukturen, die auf der Ausbeutung anderer fussen. Bei der auf dem Vorhang projizierten Frage «Seid ihr bereit, Europa zu verlassen?», die eigentlich einer Filmprotagonistin gestellt wird, stutzt man. Es ist eine Frage, die sich Menschen in anderen Zeiten stellen mussten, wir uns für den Moment aber nicht.

Brisant, aber nicht belehrend

Die Erzählweise Matsunes ist nicht belehrend, aber brisant, weil sie unbequeme Gedanken begünstigt. Denn: Wie konstruieren wir als Kollektiv ein Bild unserer Kultur, das uns dient, andere verlockt und vieles verheisst, was wir eigentlich nicht sind?

Schliesslich ist diese Fähigkeit, an etwas Gemeinsames zu glauben, auch das, was uns als Menschen ausmacht. Dass wir Fiktionen erschaffen können, um etwas Grosses zu denken und zu erreichen. Und manchmal rasch, manchmal hartnäckig löst sich alles in Rauch auf und verflüchtigt sich wie ein Parfüm: ein wirkungsvolles Schlussbild von Michikazu Matsune.