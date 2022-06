Theatertreffen Die Zukunft der Schweizer Theaterszene tagt in Basel Am Theatertreffen «Spiilplätz» tauschen sich 150 Jugendliche aus elf Schweizer Theaterclubs aus. Ein Besuch zeigt: Theater ist für sie mehr als ein Hobby - es ist ihr Ventil.

Eine Auseinandersetzung mit Versagensängsten: «How to slide tackle» im Theater Basel. Juri Junkov

Ein junger Fussballspieler outet sich. Und wird von seinem besten Freund verspottet. Mikrofone werden dem FCB-Fan, fesselnd verkörpert von Thierry Grey, auf der Treppe des Basler Theater-Foyers an die Lippen gehalten, als er von seinen sexuellen Fantasien erzählt. Spiessrutenlaufen. «Ein Zehntel der Fussballer ist schwul», skandiert der Sprechchor im Trikot.

Auch einer Schülerin, die ihren Lebenssinn auf dem Fussballrasen sucht, weht ein harter Wind entgegen. «Fussball?», ruft ihre Clique, die sich in einem dynamischen Tanztheater schliesslich zu einer Frauschaft formt. In der Eröffnungsperformance zu der 21. Ausgabe des Festival- und Arbeitstreffens «Spiilplätz» zeigt die Formation des Jungen Hauses des Theater Basel mit «How to slide tackle» eine dynamische Auseinandersetzung mit Fussballklischees, Versagensängsten und den Nachwehen des Erwachsenwerdens.

Theaterspielen habe sie als Heranwachsende gerettet, betont Co-Intendantin Anja Dirks, als sie sich an die 150 Theaterschaffenden aus elf Schweizer Jugendclubs wendet. «Ich hoffe, ihr werdet viel unternehmen und wenig schlafen.» Nebenan schreiben drei Jugendliche der Berner Theater-Akademie ihren Namen auf die hauseigenen Trinkflaschen. «Unser Stück ist in erster Linie gesellschaftskritisch», verrät uns der 21-jährige Kevin Bloch. «Abstrakt», fügt sein 16-jähriger Spielkollege Silas Burren über den «Entwurf menschlicher Kollisionen», in dem über Pendlergespräche philosophiert wird, an.

«Behind My Very Doors», also ins eigene Privatsein, lädt der Theaterkurs D8 des Jungen Theater Basels ein. «Uns hat beschäftigt, wie wir Privatsphäre verstehen, schaffen und erleben», sagt die Basler Auszubildende Juliette Gonzalez, die in den jeweils zwei Stunden Theaterclub immer dienstags ihre eigene Geschichte ins Spiel mit einbringen konnte.

Alle sind willkommen

«Egal wer du bist, wo du in Basel lebst – beim Theater sind alle willkommen», sagt Gonzalez, die mit leuchtenden Augen und gestikulierend von dem viertägigen Austausch schwärmt. Zu sehen, was junge Schweizer Theaterschaffende auf die Beine stellen, sei inspirierend, meint die 17-Jährige. «Ich freue mich sehr auf junge Menschen, die gleich ticken», erzählt sie und fügt schmunzelnd an: «Also offen, neugierig und unkonventionell.»

«Egal wer du bist, wo du in Basel lebst - beim Theater sind alle willkommen.»

Für die viertägige Auszeit aus dem Alltag und den Austausch über die gemeinsame Passion schwärmt auch ihre Bühnenpartnerin Charlie, die sich für ein Schauspielstudium interessiert. «Ich lasse mir die Teilnahme an Castings offen», erzählt uns auch die 20-Jährige Selma Eberle vom Club 4 des Zürcher Schauspielhauses.

Ausdrucksform Theater

«Im Theaterspielen habe ich mein Ventil, meine Ausdrucksform gefunden», sagt die Luzernerin, die mit acht ihre ersten Rollen besetzte. Indem sie verschiedene Figuren und Geschichten verkörpere, verarbeite sie ihr junges Leben und setze sich mit ihrem Selbstwertgefühl auseinander.

«Im Theaterspielen habe ich mein Ventil, meine Ausdrucksform gefunden.»

Ausgehend vom Begriff «Konkurrenz» haben sich Selma und ihre sieben Bühnenpartnerinnen und -partner auch für ihr Stück «Is anybody home» mit verschiedenen Selbstansichten und Perzeptionen konfrontiert. Dabei sei eine Art Antithese zum gängigen Heldenepos entstanden, meint Eberle. «Wir haben uns dabei vom Konkurrenzbegriff wegbewegt», erklärt der ebenfalls 20-jährige Schauspielkollege Linus Cart.

Format mit Zukunft

Die im intensiven Schreib- und Entstehungsprozess stückweise Demontierung des Heldenbegriffs habe Raum für neuinterpretierte Spannungsbögen geschaffen, sagt Kursleiterin Julia Skof. «Spannung kann bereits durch die blosse Anwesenheit zweier Menschen im Raum erzeugt werden», betont Skof, die vor zehn Jahren als Neunzehnjährige mit Erinnerungen an intensive Begegnungen aus Basel heimkehrte.

Im Vordergrund stehe der Austausch, betont Theaterpädagoge und Mit-Organisator Uwe Heinrich, den die Schubkraft, die das Format auch in anderen Schweizer Städten entwickelt, freut. «Besonders die Berner lieben es», kommentiert Heinrich.

Die Zusammenarbeit vom hiesigen Theater Basel, dem Roxy, dem Vorstadttheater und dem Jungen Theater ermögliche es, einen Rahmen zu schaffen, der den Teilnehmenden neue Perspektiven eröffnet, betont Heinrich, der weiss, wie zeitintensiv deren Engagement ist. «Die meisten Freistellungen aus Schule oder Lehrstelle wurden dieses Jahr bewilligt», sagt der Theaterpädagoge, der grossen Wert auf die jeweils morgens stattfindenden Workshops legt.

Der kreative Austausch, der auch jeweils in den Nachbesprechungen im Foyer zelebriert werde, schaffe bestenfalls aus allen Clubs einen grossen Jugendclub, frohlockt Heinrich und fügt schmunzelnd an: «Am Ende gibt es eine grosse Party.»