Tierrechte Hauptsache Fleisch? Hilde Kentane will uns vom Gegenteil überzeugen Tierrechtlerin und Künstlerin Hilde Kentane stellt in der Basler Galerie Daeppen Bilder geschundener Kreaturen aus – nichts für schwache Mägen.

Bitte recht freundlich: Werk von Hilde Kentane. Bild: Hilde Kentane

So süss: Da sitzt der Hoppelhase im hohen Gras und lächelt uns an mit seinen blitzblanken – Augenblick! – Menschenzähnen? Schon passiert. Die belgischstämmige Künstlerin und Aktivistin Hilde Kentane lässt die gruslige Dialektik der Nutztierhaltung zuschnappen, indem sie vermeintlich Unvereinbares ganz selbstverständlich zusammenbringt: Wir haben unsere Mümmelmänner eben zum Fressen gern, als Schmusetiere wie als Snack, zum Preis von knirschenden Gewissensbissen. Der Schreckmoment ist subtil, aber Kentane kann auch anders.

Wer durch das Schaufenster der Kleinbasler Galerie Daeppen in die aktuelle Ausstellung «The Way Things Seem» blickt, erkennt als Erstes eine Skulpturengruppe aus Papiermaché. Da stehen Schafe und Schweine, wobei Letztere sich alle Mühe geben, nicht als solche erkannt zu werden. «Just Dogs Here» strecken sie hoffnungsvoll ein Schild in die Höhe, aber da nützen auch die behelfsmässig aufgeklebten Hundeschnauzen wenig, die Maskerade wird sie nicht vor der Fleischauslage des Metzgers retten.

Ablenkungsmanöver: «Just Dogs Here» von Hilde Kentane. Bild: Gallery Daeppen

Was dazwischen passiert, stellt Kentane drastisch dar auf ihren oft cartoonhaft wirkenden Zeichnungen und Collagen, die dicht gedrängt an den Wänden des Ausstellungsraumes hängen: Da werden Tiere so brutal gemetzelt und gemeuchelt, dass einem ganz anders wird. Nichts für schwache Mägen, doch genau das ist Programm: Die überzeugte Veganerin Kentane will uns das Fleischessen madig machen. «Genug, stoppt das Töten, steh nicht tatenlos herum» heisst es wiederholt, die Grenze zur Propaganda wird gezielt überschritten.

Schlachtszenen gehen ans Lebendige

Tierrechte, Veganismus, Nachhaltigkeit – ist Guillaume Daeppen dem Zeitgeist aufgesessen? Der Galerist verneint. «Kentane hatte sich 2005 erstmals bei mir vorgestellt, als sie in Basel lebte. Tiere haben in ihren Arbeiten schon immer eine wichtige Rolle gespielt.» Im Verkaufsraum, wo Daeppen auch Bücher zu Street Photography oder Skate-Kultur verkauft, stehen weitere Objekte, die Kentanes Weg von der Betroffenheit zum Aktivismus aufzeigen.

Vom frühen Porträt eines eingesperrten Mastrindes über Tiere als missbrauchte Werbeträger für einen entfesselten Turbokapitalismus führt eine blutrote Spur bis zu den wütenden Pamphleten, mit denen Kentane das Ende des Tiermissbrauchs fordert. «Warum hören wir nicht einfach auf, Arschlöcher zu sein», steht da etwa. «Ich selber esse Fleisch», sagt Galerist Daeppen, der auf einem Bauernhof im Wallis aufgewachsen ist. «Früher war unser Bezug zum Tier noch da, heute ist er abstrakt. Es ist ein langer Weg bis zu einem korrekten Umgang.»

Immer mitten in die Fresse rein: «Burgerface». Bild: Hilde Kentane

Seit Guillaume Daeppen sein Ausstellungsprogramm 2008 radikal wechselte und von der Malerei auf Kunst aus dem Underground setzte, hat er mit der Galerie im Matthäusquartier seine Nische gefunden. Zu den künstlerisch verhandelten Themen gehören etwa die Swissness, der Kommerz, die Flüchtlingsthematik und eben auch Tierrechte.

«Für Kentane ist das kein In-Ding, sondern ein echtes Anliegen», sagt Daeppen. Den verwahrlosten Strassenhunden São Paulos, wo die Künstlerin einige Jahre lebte, hat sie eine Serie von Skulpturen gewidmet, die treuherzig blickende Vierbeiner in Mülltonnen darstellen. Die Figurinen aus Marmorstaub und Kunstharz sind bei Daeppen erhältlich, mit dem Erlös wird ein Tierheim in Bosnien unterstützt.

Solche Jö-Momente sind rar in der Ausstellung, die Vehemenz von Kentanes Schlachtszenen geht ans Lebendige. Damit fühlt sich das Publikum schon einmal in die geschundenen Kreaturen ein. Sie steht uns gut, die Hühnerhaut.