Tragödie Hohngesang auf das Kriegsgemetzel: «Die Perser» am Theater Basel liess Zuschauende den Saal verlassen Mit ihrer Inszenierung von Aischylos' «Die Perser» führt uns die Regisseurin Sahar Rahimi an die Grenze des Erträglichen und schliesslich in rätselhafte Gefilde.

Die grosse Kriegsklage: Atossa, die persische Königsmutter (Katja Gaudard) mit dem sterbenden Soldaten (Julian Schneider). Bild: zvg / Eike Walkenhorst

Es ist vielleicht das Stück der Stunde, angesichts der Kriege in der Ukraine und in Syrien und, und, und. «Die Perser» von Aischylos ist die älteste überlieferte Tragödie der Theatergeschichte. Und zugleich das älteste Antikriegsstück, das nicht wie Homers Dichtungen Heldentaten besingt, sondern sich in einem ausufernden Klagegesang der Gräueltaten und Opfer besinnt. Und dies aus einer erstaunlichen Position heraus: Aischylos, der 480 v. Chr. selber an der besagten Schlacht von Salamis zwischen den Heeren Persiens und Athens teilgenommen hatte, beschreibt nicht das Leid seiner eigenen, letztlich siegreichen Truppen, sondern das der Soldaten des Aggressors und Angreifers Xerxes, dem rachsüchtigen Herrscher Persiens.

Der überhebliche Feldherr Xerxes, der das Gemetzel überlebt, kommt in der Tragödie nicht gut weg. In Sahar Rahimis Inszenierung im Schauspielhaus des Theater Basel ist er (Julian Schneider) eine jammervolle Figur. Ein ausgemergelter antiker Ritter der traurigen Gestalt, dem man kein Wort glauben mag.

Die Grausamkeit des Krieges liess Zuschauende flüchten

Doch nun zu den eigentlichen Protagonistinnen der Inszenierung, zum fünfköpfigen Chor der Fitness-Girls (so zumindest in der Kostümierung von Evi Bauer, die auch die Bühne als Trümmerfeld gestaltet hat). Die fünf jungen Blondinen in Leggins und Sport-BHs (Sascha Annina Bitterli, Katharina Gieron, Lilly Hartmann, Emma Madita Mösch und Alina Maria Schmidli) ersetzen hier den von Aischylos aufgestellten Chor der Greise.

Und das ist hier durchaus stimmig, zumal dieser Chor mit hoher Präzision Ausserordentliches leistet, uns zu Beginn unter Tränen mit den düsteren Vorahnungen beträufelt und am Schluss die stampfende und fauchende Wut entgegenschleudert. Und dazwischen ...

Dieses Dazwischen geht an die Grenze des Erträglichen – für wenige Zuschauerinnen, die den Saal verliessen, ging dies trotz erstmaliger Triggerwarnung –«Achtung: Diese Vorstellung enthält Kriegsszenen und explizite Gewaltdarstellungen, die auf manche Zuschauer:innen verstörend wirken können.» - offensichtlich über das Erträgliche hinaus.

Die Erlösung des Wehklagens

Wenn sich nun also nach der Eingangsszene der schlachtenmässig hereinbrechende Pulverdampf auf dem Trümmerfeld legt, werden zwei sterbende, stark verwundete Soldaten sichtbar, die nur noch nach Luft japsen können und mit herausquellenden Gedärmen in Zitterkrämpfe verfallen.

Und hier tauchen die Girls wieder auf. Aber dieses Mal nicht mehr unter Tränen, sondern als Mänaden-gleiche Ungetüme, die wie die Geier über die Opfer herfallen, sie verhöhnen, missbrauchen und quälen, während sie sich selber für Tiktok filmen lassen. So wird die Grausamkeit des Krieges zusätzlich ins Perverse verkehrt, bis mit Atossa die Mutter des persischen Königs auftaucht, die mit hohen Absätzen über das Trümmerfeld stapfend als Einzige die tragische Tragweite des Geschehens zu würdigen respektive würdig zu beklagen weiss. Ein berührender Auftritt der Schauspielerin Katja Gaudard.

Bezug zu aktuellem Geschehen im Iran

Regisseurin Sahar Rahimi ist in Teheran geboren, was das Theater Basel in seiner Ankündigung explizit betont. Somit – und auch das wird erwähnt – ergibt sich mit den brutalen Niederschlagungen der Opposition im Iran ein weiterer aktueller Bezugspunkt.

Rahimi widersteht zwar der Versuchung, «Die Perser» allzu sehr auf diesen Gesichtspunkt hin zu deuten. Es geht hier um Krieg und Niederlage mit Tausenden von Opfern und nicht respektive nur am Rande um ein repressives Regime, das ebenfalls mordend die Freiheit der Bevölkerung torpediert. Das in der Vordergrund zu stellen, dazu wären «Die Perser» der falsche Stoff.

Aber Rahimi will es eben doch ein bisschen, will diesen Schritt über den Klageschrei gegen den Krieg hinausgehen. Da gibt es diese aus heutiger Sicht seltsame Figur des Geistes von Xerxes' Vater (Edgar Eckert), der eigentlich vom Chor heraufbeschworen wird und bei Aischylos die endgültige Niederlage der Perser prophezeit.

In der Basler Inszenierung fährt er als Oligarch in einem Salon einer Super-Luxusjacht aus der Unterwelt empor. Sein lakonischer Kommentar zum Geschehen soll wohl für uns abseits stehenden Wohlstandsmenschen stehen, die nicht wirklich nachvollziehen können, was im fernen Persien an Leid erduldet werden muss.

Das Stück endet mit Verwirrung

Und schliesslich gelangt die Inszenierung doch noch zum unterdrückten Aufstand der jungen Frauen im Iran. Der Chor ist nun im Tschador gewandet, die langen blonden Haare unter der Haube. Und stampfend lassen sie ihre Wut heraus. Die bei Aischylos herausgerufenen Namen der gefallenen Krieger sollen wohl als die Namen der verhafteten und getöteten Protestierenden sein.

Damit sorgt Rahimi letztlich mehr für Verwirrung als für die ersehnte Katharsis, die Läuterung der Seele.