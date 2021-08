«Treibstoff» Theatertage Neue Theaterformen: Auch Blutegel haben ein Mitspracherecht «Treibstoff» bietet ab Dienstag, 31. August, in Basel und Birsfelden so spannende wie riskante Einblicke in neue Theaterformen.

Die Treibstoff Theatertage 2021 geben Einblicke in neue Theaterformen. zvg

Hier ist es oftmals nicht ganz so, wie man es erwarten könnte. Treibstoff versteht sich gemäss Eigendeklaration als «Zusammenschluss der Kaserne Basel, des Roxy Birsfelden und des Jungen Theater Basel zur Förderung des professionellen deutschsprachigen Theaternachwuchses». Da kommen Erinnerungen an die vergangenen neun Ausgaben von Treibstoff auf: Da tauchen diffuse Gedanken an zum Teil schauderhaft verschwurbelte Projekte, an deren Details man sich nicht mehr erinnern will. Auf der anderen Seite sind da aber auch Erinnerungen an Produktionen, die auf eine einnehmende Art überraschten, Theaterformen, die gar zu begeistern vermochten.

Wer sich nun durch das aktuelle Programm von Treibstoff liest, stösst wiederum auf viele Projektbeschreibungen, die alles andere als «normales» Theater versprechen: «Unterwegs verlieren sie sich in Formlosigkeit, machen Rast über einem Nebelmaschinenmeer und hinterlassen klebrige Spuren.» Das kann vieles heissen, bei einem Projekt, das den Titel «How not to be spectacular» trägt.

Nur 6 von 165 wurden angenommen

Des Weitern findet man so viel- oder wenig sagende Titel wie «Zombiification» oder auch «To see Climate (Change)». Klingt sehr politisch, solange man nicht weiterliest: «… taucht beim Betrachten von Zimmerpflanzen in die Absurditäten, Paradoxien und Ambiguitäten der Beziehung zwischen Mensch und Natur ein.» Trotz oder vielleicht gerade wegen solchen Mehrdeutigkeiten ist Treibstoff längst zu einem der wichtigen Schaufenster der neuen deutschsprachigen Theaterszene avanciert.

165 Bewerbungen sind für die Ausgabe 2021 eingereicht worden, heisst es im Programmheft. Sechs wurden auserkoren. Darunter Theaterleute aus Basel, aus Zürich und aus Berlin sowie aus dem spartenübergreifenden Performancelabor des Instituts für Angewandte Theaterwissenschaft in Giessen.

Blutegel - Ekel und Heiler zugleich

In der Auswahl findet sich nun auch das Projekt mit Leonie Merlin Young. «Horror and the Healer» heisst es. Inhaltlich geht es um Blutegel. Oder etwas genauer um die Beziehung zwischen Mensch und Blutegel, die eine therapeutische sein kann, aber auch etwas, das mit grossem Ekel verbunden ist – «Horror» und «Healer» eben. In diesem Projekt werden Blutegel eine, wenn nicht die wichtigste Rolle spielen: «Der Abend beginnt damit, dass sich ein Blutegel festsaugt, und endet, wenn die Tierchen wieder loslassen», sagt Young. Zwei kleine Flecken am Unterarm zeugen davon, dass die Beschreibung durchaus wörtlich genommen werden kann.

«Verrückter Kopf» hinter dem Ganzen ist der Basler Sänger und Performer Denis Wagner. «Er hat mich angefragt und ich habe sofort zugesagt», sagt Young. Als Dritter in der Kerngruppe stiess der Klangkünstler, Musiker und DJ Luzius Bauer dazu, weiter eine Videospezialistin und mehrere Szenografinnen. «Wenn so viele Menschen mitreden, kann das ganz schön anstrengend werden», sagt Young. Aber es sei auch sehr spannend – zumal sogar die Blutegel ein performatorisches Mitspracherecht haben.