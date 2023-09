Trinkgeld-Initiative Neue Anlaufstelle: GGG Kulturkick übernimmt Förderung von jungen Kulturschaffenden Der Grosse Rat spricht mehr Geld für die Jugendförderung und legt sie in die Hände des GGG Kulturkick.

Auch Projekte am Jugendkulturfestival JKF werden vom GGG Kulturkick unterstützt. Roland Schmid / BLZ

Der vom Verein GGG Basel getragene GGG Kulturkick übernimmt neu im Auftrag des Kantons Basel-Stadt die Verantwortung für die gesamte Förderung und Beratung von Einzelprojekten von Kulturschaffenden bis 30 Jahre.

Dafür spricht der Grosse Rat mehr Mittel: Ab 2024 erhält der Kulturkick vom Kanton einen Staatsbeitrag von jährlich 400’000 Franken. Mit den 200’000 Franken, die von der GGG Basel eingebracht werden, beläuft sich das Gesamtbudget somit auf rund 600’000 Franken. Dieser Betrag stärkt nicht nur die Förderung einzelner Projekte, sondern auch den Ausbau der Geschäftsstelle von GGG Kulturkick, um Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu verbessern.

Kanton unterstützt Rahmenprojekte

Die Zuständigkeiten unter den Kulturförderstellen werde mit diesem Schritt geklärt und transparenter gestaltet, schreibt der Regierungsrat in seiner Medienmitteilung: Junge Kulturschaffende erhielten eine klare Anlaufstelle für ihre Gesuche und Anliegen. Die Abteilung Kultur im Präsidialdepartement bleibe in der Jugendkultur einzig für Projekte zuständig, welche die Rahmenbedingungen von jungen Kulturschaffenden verbesserten, heisst es weiter. Dazu gehören Plattformen wie etwa das Jugendkulturfestival JKF, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die aktive Teilhabe am Basler Kulturleben ermöglichen.

Für solche Rahmenprojekte stehen jährlich 180’000 Franken zur Verfügung, pro Projekt können maximal 20’000 Franken beantragt werden. Sollte der Finanzierungsbedarf für jugendkulturelle Festivals diese Schwelle übersteigen, kann wie bisher ein Förderantrag an den Swisslos-Fonds Basel-Stadt gerichtet werden. (bz)