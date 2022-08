Trinkgeld-Initiative Basler Regierung möchte Kulturpauschalen erhöhen Für das laufende Jahr beantragt die Basler Regierung eine Erhöhung der bestehenden Kulturfördergefässe. Ziel ist es, die Trinkgeld-Initiative möglichst rasch umzusetzen.

Das zusätzliche Geld soll unter anderem den Clubs zugutekommen. zvg

Das Basler Kulturbudget soll für die Umsetzung der Trinkgeld-Initiative erhöht werden. Wie die Basler Regierung am Dienstag mitteilte, beantragt sie zur besseren Förderung von einzelnen Projekten in der Jugendkulturpauschale und in der Kulturpauschale eine Erhöhung der bestehenden Mittel.

Die Jugendkulturpauschale soll, wie die «SDA» berichtet, von bisher 250'000 Franken pro Jahr um 50'000 Franken auf 300'000 Franken erhöht werden. Die allgemeine Kulturpauschale soll neu 400'000 statt 300'000 Franken pro Jahr betragen.

Gestaffelte Erhöhung geplant

Mit der Erhöhung der beiden Pauschalen will die Regierung dem Anliegen der kantonalen Volksinitiative möglichst rasch in einem ersten Schritt entsprechen. Die Basler Stimmbevölkerung hat die Initiative vor zwei Jahren mit einem Ja-Anteil von 58 Prozent angenommen. Die Initiative sieht vor, dass fünf Prozent des Basler Kulturbudgets für Alternativkultur aller Sparten eingesetzt werden.

Erst Anfang Jahr hatte der Grosse Rat einem Vorschlag der Regierung zugestimmt, der eine gestaffelte Erhöhung des Budgets zur Umsetzung der Initiative vorsieht. Von Sparmassnahmen bei etablierten Kulturinstitutionen sahen Regierung und Parlament damals ab.