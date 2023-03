Uraufführung Die Kammeroper «Persona» begibt sich auf seelische Tiefenbohrung Eine Schauspielerin leidet an einer rätselhaften Geisteskrankheit. Eine Krankenschwester will ihr helfen – mit immer aggressiveren Mitteln. Wie im filmischen Vorbild von Ingmar Bergman entfaltet auch das Opern-Remake eine verstörende Dynamik zwischen den beiden Protagonistinnen.

Wer ist hier tatsächlich geistesgestört? Das Verhältnis zwischen Pflegerin und Patientin ist vielschichtig und widersprüchlich. Bild: Ingo Höhn

Eine junge Frau deckt einen Tisch, oder ist es vielleicht ein Bett? Klinisch weiss und steril, Laken über Laken – sie will es der anderen Frau möglichst bequem machen. Später wird sie Schicht für Schicht abtragen, so wie die Psychoanalyse die seelische Geschichte eines Menschen archäologisch auf ihre Wurzeln zurückführt.

Sie, das ist die Krankenschwester Alma. Die andere ist eine Schauspielerin namens Elisabet Vogler, die seit einer Theateraufführung auf offener Bühne in eine rätselhafte, sie verstummen lassende Geisteskrankheit gefallen ist. Krankenschwester Alma soll die Schauspielerin sanft und liebevoll von dieser Erkrankung kurieren. Das geht allerdings gründlich schief, denn Alma ist selbst hilfsbedürftig und Elisabet erweist sich letzten Endes als die Stärkere der beiden.

Der Film als Folie – verstörendes Frauenverhältnis wie bei Bergman

Ingmar Bergman hat 1966 über dieses Frauenverhältnis den ebenso verstörenden wie unwiderstehlichen Film «Persona» gedreht – ein Meilenstein der Filmgeschichte. Die kontrastscharfen Gesichter von Liv Ullmann (hier Elisabet) und Bibi Andersson (Alma) sind zu Ikonen des modernen Psycho-Thrillers geworden. Nicht zuletzt verblüffte Bergman mit suggestiv wirkenden Überblendungen der beiden Frauengestalten.

«Persona» heisst nun auch die Kammeroper für zwei Darstellerinnen (plus ein Kind) und vier Musikerinnen und Musiker, die von der kosovarischen Komponistin Anda Kryeziu im Auftrag des Theaters Basel komponiert und am Samstag in der Gare du Nord uraufgeführt worden ist. Einem Ort also, der in den vergangenen 22 Jahren immer wieder durch eigene Musiktheater-Produktionen aufgefallen ist und sich jetzt erstmals unter die Fittiche des Theaters Basel begeben hat. Ob dies eine Preisgabe der eigenen Programmhoheit bedeutet, wird sich in Zukunft weisen.

Anda Kryeziu und die Regisseurin Caterina Cianfarini haben sich weitgehend an das filmische Vorbild gehalten, wobei natürlich die im Film besonders eindrücklichen Aussenaufnahmen entfallen. Die Oper wirkt daher im Vergleich zum Film statischer, es gibt keine rasenden Fluchten über den Steinstrand der Färöer-Insel, auf welcher Elisabet und Alma im Ferienhaus der Ärztin Zuflucht gefunden haben. Aber an der Dynamik im Verhältnis der beiden Frauen ändert dies nichts. Die Musik – ein blubbernder elektronischer Klangstrom mit scharfen Akzenten von Cello, Kontrabass und Schlagzeug – ermöglicht eine andere, ganz auf den Klang abgestützte Art der Dynamik.

Ein Brief bringt die Wende – Die Helferin entpuppt sich als Sadistin

Alma unternimmt einiges, um Elisabet aus ihrer Erstarrung zu befreien. Sie erzählt von sich, schmiegt sich zärtlich an die Patientin, spricht gar vom Sich-Verlieben, die Musik spielt zarte Glissandi dazu. Alma bringt Farbe in Elisabets Leben, und diese setzt sich sogar einen der bunten Plastikhüte auf. Von dem Augenblick an, als Alma (glaubwürdig und stimmlich intensiv: die Sopranistin Alfheiður Erla Guðmundsdóttir) heimlich einen Brief Elisabets (dargestellt von Alice Gartenschläger) an ihre Ärztin liest, verändert sich schlagartig die Situation. Der Brief wird nicht vorgelesen, sondern auf Almas Rücken projiziert – ein glücklicher Einfall, gekonnt umgesetzt.

Jetzt wird klar, dass Elisabet Alma klarsichtig durchschaut, während sie bisher als Verwirrte und Alma als gesunde Pflegerin erschienen sind. Das Verhältnis von Gesundheit und Krankheit kehrt sich um, die beiden Frauen verschmelzen zur Einheit. Alma reisst die Vorhänge herunter – denn alles ist jetzt sichtbar – und sie singt, während sie davor fast nur gesprochen hat. Danach unterzieht sie Elisabet einer Licht-Folter mitsamt Elektroschocktherapie, sticht ihr ins Ohr und enthüllt damit ihre unterdrückte Aggressivität.

Die Grenzen zwischen Opfer und Täterin lösen sich in dröhnendem Nachhall

Während Elisabet im Film einen Knaben hat (die Abtreibung war misslungen), ist es in der Oper ein Mädchen, das seiner Mutter aufs Haar ähnelt. Da verlässt das Opern-Remake sein Vorbild. Ausserdem fehlen in der Oper eine Ärztin, die Alma auf Elisabet ansetzt sowie Elisabets Ehemann, der im Film Alma begehrt.

«Ich werde nie wie du», sagt Alma. Doch am Ende spiegeln sich die beiden Frauen vollkommen ineinander, und dann fällt das erste und einzige Wort Elisabets: «Nichts». Der Rest ist ein vielstimmiges Dröhnen und Nachhallen im Raum. Das Licht erlischt langsam. Fertig ist nach 75 Minuten ein neues unverwechselbares Stück Musiktheater, das nach der Premierenaufführung am Samstag vielberechtigten Applaus fand.

Gare du Nord, Basel. Nächste Aufführungen 6., 7., 15., 16., 17. 3. 2023. Tickets unter www.theater-basel.ch.