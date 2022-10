Verleihung Diese Nominierten dürfen sich Hoffnungen auf den Basler Pop-Preis machen Alle zwei Jahre vergibt das Musikbüro Basel den Basler Pop-Preis, der mit 20’000 Franken dotiert ist. Jetzt stehen die vier Nominierten für die diesjährige Vergabe fest.

Eine öffentliche Party: Der Pop-Preis 2022 wird auf dem Kulturschiff Gannet auf dem Hafenareal verliehen. zvg

Am 18. November wird das Kulturschiff Gannet selbst für Wellen sorgen, dann nämlich wird darauf der Basler Pop-Preis 2022 verliehen. Hoffnung auf einen Gewinn dürfen sich die Nominierten Anna Aaron, La Nefera, Mehmet Aslan und Sam Himself machen, schreibt das Musikbüro Basel (vormals RFV) in einer Medienmitteilung. Die Verleihung inklusive Afterparty mit Liveact, DJs und musikalischem Rahmenprogramm ist kostenlos und zum ersten Mal öffentlich.

Seit 2020 findet die neu zweijährlich stattfindende Preisverleihung erst zum zweiten Mal statt. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört nebst einer Erhöhung der Preisgelder auch, dass alle Musikinteressierten Vorschläge für den Basler Pop-Preis machen dürfen. Alle Nominierten haben schon jetzt einen Beitrag von je 4000 Franken auf sicher, der Hauptpreis ist mit 20’000 Franken dotiert.

Die Fachjury bestehend aus Medienwissenschaftler Bjørn Schaeffner, Musikerin Brandy Butler, Anwältin Chantal Bolzern, Eventmanager Thom Businger sowie Journalistin und Musikerin Valeska Steiner haben in ihrer «individuellen Vorselektion» eine Auswahl getroffen, die sich «puncto Qualität und Vielfalt definitiv sehen lassen kann», schreibt das Musikbüro Basel:

«Die Ausgangslage verspricht grosse Spannung.»

Anna Aaron überzeugt durch «gekonnten Spagat»

Zu den in der Basler Musikszene bekannten Namen gehört Anna Aaron, die bereits 2011 mit dem Pop-Preis ausgezeichnet wurde. Die Sängerin und Songwriterin ist mittlerweile auch mit dem selbst gegründeten Label Bambient Records aktiv und überzeuge durch ihren «gekonnten Spagat zwischen eingängiger Popmusik und elektronischer Experimentierfreudigkeit», so die Jury.

Annna Aaron hat den Pop-Preis bereits 2011 erhalten. zvg/Julia Brun

«Eigenständigkeit und Innovationskraft» wird bei Mehmet Aslan gewürdigt

Auch Mehmet Aslan ist bereits zum zweiten Mal in Folge für den Pop-Preis nominiert. Die Jury würdigt die «Eigenständigkeit und Innovationskraft» des Musikers und DJs, der international erfolgreich ist und über verschiedene Kulturkreise hinweg elektronische Formate mit Kunstprojekten verbindet.

Bereits zum zweiten Mal in Folge für den Pop-Preis nominiert ist Mehmet Aslan. zvg/Robbie Campell

La Nefera besticht mit «Energie und Bühnenpräsenz»

Mit ihrer Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen und Rap gewann La Nefera 2018 den Publikumspreis des Basler Pop-Preises, 2020 erhielt sie zudem den Förderpreis Musik des Kantons Baselland. In den Augen der Fachjury besteche die Musikerin durch ihre «Energiegeladenheit und Bühnenpräsenz».

La Nefera mischt lateinamerikanische Rhythmen mit Rap. zvg/Flavia Schaub

Sam Himself überzeugt mit «charaktervollem Songwriting»

Noch vergleichsweise kurz, dafür umso umtriebiger ist Sam Himself in der Basler Popmusikszene unterwegs. Mit seinen ersten Veröffentlichungen hat er auch bereits internationale Bekanntheit erlangt. Der selbst ernannte «Fondue Western Bariton» überzeuge mit seinem «charaktervollen und emotionsgeladenen Songwriting», schreibt die Fachjury.