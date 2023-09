Vernissage Dicke Post: Der Basler Künstler Bruno Leus packt ein halbes Jahrhundert in einen Bildband Der Basler Künstler feiert heute Samstag die Buchvernissage seiner gesammelten künstlerischen Interventionen aus 50 Jahren.

«50 Bängel» von Bruno Leus: Abtransport zur Stadtgärtnerei in Unter-Brüglingen im Jahr 1986. Bild: zvg

Hochgeschossene Skulpturen wie verholzter Spargel: Wer hat sie 1986 in der Basler Stadtgärtnerei Unter-Brüglingen aufgestellt? Antwort darauf gibt der Bildband des Baslers Bruno Leus, der heute Samstag Buch-Vernissage feiert. Auf 160 Seiten zieht Leus die Zwischenbilanz von 50 Jahren Kunstschaffen, als Fotodokumentation mit vielen Bildern und wenig Text. «Über Kunst reden ist schwierig», begründet Leus seine Wortkargheit am Telefon. «Ich mache sie lieber.»

Das Paket bei der Post in Pratteln wurde 2017 demontiert. Bild: zvg

Und die Vielfalt der Werke, die Leus in seinem Buch versammelt, ist erstaunlich: Da glänzen gläserne Kuhfladen auf einer Weide, steckt ein mächtiger rostiger Nagel vor einer Gewerbeschule, deuten Bauprofile die Umrisse einer gedachten Skulptur an. «Es ist einiges zusammengekommen», bestätigt der Künstler, «auch an Arbeitsmaterialien. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang viel geflochten, bis mir die Weidenruten ausgingen.»

Flechtwerk, Holz- und Drahtskulpturen stellte Leus aus, erstmals 1970 in Therwil. Mindestens so wichtig sind aber auch die Werke, die nicht für Ausstellungsräume entstanden. «Mit der Kunst im öffentlichen Raum hat es angefangen, als ich 1971 einen Wettbewerb der Gewerbeschule Muttenz gewann.» Leus gestaltete ein Wandrelief und nahm an weiteren Ausschreibungen teil. «Irgendwann kommen dann Direktanfragen von Architekten», sagt Leus bescheiden. «Es geht einfach immer weiter.»

Der Künstler mit Betonelementen auf dem Pausenplatz der Primarschule Flüh. Bild: zvg

So hat der Künstler etwa eine eiserne Wäscheklammer vor eine Mehrzweckhalle gestellt, als Zeichen des dörflichen Zusammenhalts. Oder die Telefonkabine bei der Postfiliale in Pratteln in ein grosses Metallpaket gesteckt. «Ich versuche jeweils, einen Bezug zum Ort herzustellen», sagt Leus. «Was die Leute damit anfangen, weiss ich nicht.» Gelegentlich werden seine Installationen auch wieder abgebaut: «Einmal wurde ich gefragt, ob ich ein Werk zum Altmetallpreis zurückkaufen wolle», lacht der Künstler gelassen.

Auch das Prattler Paket ging nach einem Umbau 2017 auf Reisen: Die Schweizerische Post lieferte es zu sich nach Bern aus – mit einem Tieflader.