Vertragsverlängerung Benedikt von Peter verlängert Intendanz am Theater Basel bis 2027 Der Intendant verpflichtet sich frühzeitig für weitere zwei Jahre am Theater Basel. Er freue sich auf die weitere Entwicklung des Dreispartenhauses.

Bleibt sicher bis Sommer 2027 in Basel: Benedikt von Peter. Bild: Kenneth Nars

Benedikt von Peter, seit 2020 Intendant am Theater Basel, verlängert seine Intendanz am Theater Basel bis Sommer 2027. Das teilt das Theater Basel heute Mittag in einem Schreiben an die Medien mit.

Der Theaterintendant hat seine Verpflichtung damit frühzeitig um zwei Jahre verlängert. «Ich freue mich auf die kommenden fünf Jahre an diesem besonderen Theater, in dieser schönen Stadt», wird er in der Mitteilung zitiert. Er freue sich sehr darauf, weiterhin die Ideen aus dem Team umsetzen zu dürfen, «nicht nur das künstlerische Programm, sondern auch die Vernetzung, Öffnung und betriebliche Entwicklung dieses tollen Dreispartenhauses».

Michael Willi, Verwaltungsratspräsident der Theatergenossenschaft Basel, zeigt sich im Schreiben begeistert über von Peters Verlängerung: «Er steht für ein qualitativ hochstehendes Theater, welches für alle da ist, sein Publikum ernst nimmt und auch immer mehr junge Menschen anspricht.»