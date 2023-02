Vorfasnacht Schaabernagg & Lumpepagg servieren Showgrössen, Tröten und Drogencocktails Nach einer Pandemiepause erlebt die Vorfasnachtveranstaltung Schaabernagg & Lumpepagg im Theater Teufelhof ihre Wiedergeburt – mit durchzogenem Resultat.

Schabernagg & Lumpepagg feiern ihre Wiedervereinigung. Bild: Denise Culetto

Es war einmal im Jahr 2006. Damals mischten Roland Suter und Walo Niedermann zusammen mit Daniel Buser und Gästen die überbordenden Basler Vorfasnachtsreigen mit einer Veranstaltung auf, die man mit Fug und Recht als subversiven Knaller bezeichnen konnte. Die alles, was an der Fasnacht so schön, so ernst, so witzig ist, schamlos durch den Kakao – oder hier wohl besser – die Mehlsuppe zog.

«Wirrlete» nannte sich das «Vorfasnachtsding». Und herrlich «verwirrlet» war es auch. Ein erfrischend wohltuender und wunderbar schräger Abgesang auf die Vorfasnachtswulst, wie wenn Monty Python den Tambourmajorstock übernommen hätten.

Das war einmal. Nach ein paar Wiederholungen erlebte die «Wirrlete» 2014 ihre Dernière. Aus ihrer Asche erwuchsen das «Rämpläm» und die Reihe Schaabernagg & Lumpenpagg, die nun nach einer Pandemiepause im Theater im Teufelhof Premiere hatte. Neben Niedermann und Suter mit von der Partie sind Heinz Margot und der Musiker Michael Gierz.

Kabarett, Blödelei und Musikrevue

«The Big Reunion Show» nennt das Quartett sein Programm, das nach eigener Deklaration für alle geeignet ist, «die mit der Fasnacht viel, wenig oder gar nichts am (schwarzen) Hut haben».

«Viel, wenig oder gar nichts» klingt nun doch etwas gar unentschieden. Das ist nach anderthalb Stunden denn auch der Eindruck, den das Programm hinterlässt. Der Abend windet sich ohne klare Linie zwischen Kabarett, Blödelei und Musikrevue durch. Die Stärken liegen ganz klar auf letzterem – wobei die Grenzen fliessend sind.

Als Rahmen hat sich Schaabernagg & Lumpenpagg die Geschichte eines aus Basel stammenden, einstmals weltweit gefeierten Pop-Trios ausgedacht. Vor 25 Jahren, so die Story, haben sich die drei Weltstars nach gemeinsamen Auftritten unter anderem mit den Rolling Stones, Barbra Streisand und den Beatles im Streit getrennt.

Nun trommelt der älteste der Brüder die ebenfalls nicht mehr so jungen Geschwister zusammen in der Hoffnung, sie zu einer Wiedervereinigung zu bewegen. Der älteste Bruder (Walo Niedermann) gibt sich – bewusst wenig glaubwürdig – als erfolgreicher Solokünstler aus. Roland Suter bleibt bei seiner vielfach kaprizierten Rolle als biederer Kleinbürger («ich schaff' als Ansteher und Golfballtaucher»). Und Heinz Margot gibt den abgehalfterten Rocker, dem vor lauter Alkohol und Pillen beim «Ex, Drugs and Rock'n'Roll» das «S» verloren gegangen ist.

Mehr oder weniger originell

Diese Ausgangslage ist ganz witzig und vor allem im Vorfilm ausgesprochen originell umgesetzt. Nur auf der Bühne mag sich handlungsmässig daraus nicht wirklich etwas Mitreissendes entwickeln. Das dürfte aber auch nicht das Hauptanliegen des Quartetts gewesen sein, das sich mehr oder weniger darauf beschränkt, eine eingebaslerte Oldie-Hitparade zu präsentieren – mit originellem, weniger originellem, aber auch sehr originellem Ergebnis.

Zu den berauschenden Höhepunkten gehört unter anderem der von Roland Suter als Ode an Endo Anaconda vorgetragene «Lumpepagg-Blues» oder das von Michael Gierz fulminant vorgetragene Klaviersolo, das über halsbrecherische Volten von Ravels «Bolero» bis zum guten alten Arabi führt, womit am Rande doch noch etwas Fasnacht in die Veranstaltung einfliesst.

«The Big Reunion Show» reicht mit wenigen Ausnahmen nicht an die subversive Originalität der ursprünglichen «Wirrlete»-Nachfolgen heran. Das Premierenpublikum war offensichtlich aber mehrheitlich nicht dieser Meinung. Es bedachte das Quartett und dessen Darbietung mit frenetischem Applaus.