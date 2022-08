Wanderkonzerte Flavian Graber führt seine Lieder im Wald spazieren Der Liestaler Musiker Flavian Graber hat vom Englischen zur Mundart gewechselt und seinen Sound drastisch reduziert. Auf der Suche nach dem perfekten Rahmen hat er die Wanderkonzerte ins Leben gerufen.

Eine Gitarre, seine Stimme und die Stille der Natur: Aus diesen Elementen bestehen die Wanderkonzerte von Flavian Graber. Michael Weibel

Als Kopf und Gesicht von We Invented Paris hat Flavian Graber in den letzten zwölf Jahren halb Europa bereist. Über 500 Konzerte hat der Liestaler gemäss eigenen Angaben mit seiner eingängigen Popband absolviert. Nun bricht er auf zu neuen Wegen und erforscht mit seinen Wanderkonzerten die heimatlichen Gefilde.

«Ohne Pandemie wäre ich wohl nicht auf diese Idee gekommen», sagt Graber auf Anfrage. Dabei ist die Idee, die Bühne in den Wald zu verlegen, nicht aus der Not geboren. Denn als weltweit die Konzerthäuser und Musikclubs geschlossen bleiben mussten, hatte sich der 37-Jährige bereits auf einen «musikalischen Neufindungsprozess» begeben, wie er sagt.

Die Stille zwischen den Noten

In der Vergangenheit habe er seine Songs oft überfrachtet, gibt er heute offen zu. Auch bei We Invented Paris habe er zuweilen neue Ideen zu früh produziert und «überpackt». Entsprechend wollte er nun Wert legen auf die Stille zwischen den gesungenen und gespielten Noten. Auf das Hinhören.

Diese Herangehensweise, alleine mit Gitarre oder Klavier im stillen Kämmerchen, sei durchaus ein harter Prozess gewesen, so Graber. Weil er direkt mit seinen Ängsten und Zweifeln konfrontiert gewesen sei. Doch: «Nach einer Weile legte sich eine Ruhe in den Raum, und ich begann, es zu lieben ... und eben genauer hinzuhören.»

Acht Routen in der Region

Um den so entstandenen Songs eine gebührende Plattform zu geben, fand Graber bald den Wald als geeignetes Setting. Mit ihrer «entschleunigenden und mächtigen Wirkung» sei die Natur ein in zweierlei Hinsicht nahe liegender Spielort für die Lieder, die er im Gespräch als «Hinhörmusik» bezeichnet. Nun führt er seine Songs spazieren.

Zudem liebe er – dessen Biografie beim Sportstudium begann, die Gastro streifte und schliesslich beim Musikstudium endete – es, Neues zu wagen und «out of the box» zu denken. Und so entstand im vergangenen Jahr die Idee der Wanderkonzerte: Ein kleines Grüppchen (maximal 30 Mitwandernde und Zuhörende) folgt Graber auf einer seiner ausgewählten Routen. 2021 waren es 18 Stück, für diesen Sommer hat er in der Region Basel acht geplant.

Der «Dramaturgie des Weges» folgen

Im Schnitt dauert eine Wanderung eineinhalb bis zwei Stunden, wovon die Musik ungefähr eine Dreiviertelstunde in Beschlag nimmt. Aus seinem Mundartrepertoire spiele er jeweils rund zehn Lieder, die der «Dramaturgie des Weges» folgten und die am besten zum Setting und zum zeitlichen Rahmen der Wanderung passten, so Graber. So gebe es Stücke, die sich nur für den Sonnenuntergang eigneten, andere wiederum für den Sonnenaufgang.

Für jene Wanderung, die bereits um 4.45 Uhr beginnt (13. August), müsse er wohl viel Kaffee trinken, um stimmlich parat zu sein, so Graber – auch wenn er eher der Morgenmensch sei. Bei der Wanderung, die mit einer Weindegustation (2. September) verbunden ist, zähle er angesichts der drohenden schweren Zunge dann auf die «einhergehende Hörungenauigkeit» seines Publikums, witzelt Graber.

Allen Wanderungen ist gemein, dass beim Gehen nicht gesprochen wird. Das sei für manche Wandernde anfangs vielleicht etwas ungewohnt, doch öffne es schliesslich die Ohren für die Stille und die umgebenden Geräusche. Im Anschluss könne man sich dann in der Gruppe über die Erfahrungen austauschen.

Rückmeldungen des Publikums

Preislich sind Flavian Grabers Wanderkonzerte mit einem Kostenpunkt von rund 25 Franken vergleichbar mit einem günstigen Konzert. Und auch bei jenen Routen, die mit Degustation oder Essen kombiniert sind, bewegen sich die Preise im vernünftigen Rahmen. Graber ist zuversichtlich, dass er an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen kann.

Erfolg definiert Graber in diesem Zusammenhang so, dass das, was er tue, den Menschen um ihn herum guttue. Und ihm selber natürlich auch, wozu eine gewisse Wirtschaftlichkeit gehöre, so der dreifache Familienvater. Was ihn schliesslich gleichermassen erstaunt wie erfreut: Die Rückmeldung des Publikums und das mediale Echo auf seine Wanderkonzerte seien deutlich stärker als bei all seinen bisherigen musikalischen Projekten. Entsprechend optimistisch beschreitet er nun diesen neuen Weg.