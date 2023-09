Wissenschaftsfestival Konservierte Gegenwart, unsterbliche Zukunft: So wird das Festival Science+Fiction in Basel Das Festival Science+Fiction fragt unter dem Motto «Für immer!?» nach Visionen für die drängenden Fragen unserer Zeit. Und zeigt dabei, wie viel Kunst in der Wissenschaft steckt – und umgekehrt.

Das Festival der Wissenschaften findet dieses Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Bild: Science+Fiction

«Willst du mit mir gehen? Kreuze an.» Diese Botschaft, verstohlen unter dem Schreibtisch durchgereicht, ist nicht nur eine Studie der romantischen Kurzpoesie, sondern schafft auch eine unanfechtbare Datengrundlage. Ja, Nein, Vielleicht. Das Häkchen wird gesetzt, jedes Missverständnis ausgeschlossen, Fehlerquote faktisch unter 1 Prozent.

Gerade darum soll es bei der sechsten Ausgabe von Science+Fiction gehen: um die literarische Ausdrucksform zum einen und um die mit Zahlen zu belegenden Fakten, alias die Wissenschaft, zum anderen.

Das viertägige Festival eröffnet am Donnerstag, 21. September, im K-Haus in der Kaserne und steht in diesem Jahr unter dem Motto «Für immer!?». Deshalb hat jenes handgekritzelte Zettelchen auch inhaltlich seine Berechtigung, wenn man im Rahmen der Literaturnacht über zwischenmenschliche Beziehungen spricht. Zu Gast ist unter anderem der Autor Ralph Tharayil.

Wie lange dauert «Für immer»?

Umrahmt wird diese Diskussion von einer Klangperformance der Medienkünstlerin Manu Meier. Eine Verschränkung, die in diversen Formaten des Festivals greift, denn: Es steckt eben nicht nur viel Wissenschaft im musischen Handwerk, sondern auch viel Kunst in der Wissenschaft.

Thematisch greift man grosszügig nach Zukunft und Vergangenheit und stellt Fragen wie: Was ist eigentlich noch von Dauer? Wie lange geht «für immer»? Wie kann man bisweilen unbetroffen dabei zusehen, wie die Ressourcen zusammenschmelzen und gleichzeitig im Labor Unsterblichkeitsseren brauen?

Aber anstatt sich die drängenden Fragen der Zukunft zu stellen, gräbt man lieber im Permafrost nach Mammut-DNA, wie der Dokumentarfilm «Genesis 2.0» zeigt. Im Anschluss an den Film findet am Samstagnachmittag ein Gespräch mit dem Schweizer Regisseur Christian Frei statt.

In der letzten Ausgabe 2021 wurde das fünfjährige Jubiläum mit einem ganzen Festivalmonat gefeiert. Bild: Raphael Hünerfauth

Die unsterbliche DNA der Literatur

Zum Festival gehört auch eine viertägige Fix-Ausstellung im Plaza. Dort präsentiert das Kunstkollektiv der Schweizerischen Samenbörse eine Installation mit Samen in Tresorfächern. Unsterblich können indes nicht nur DNA-Proben in vitro sein, sondern auch Klassiker der Literatur – um diese geht es am Sonntagnachmittag im Forum des K-Hauses.

Wissenschaft geht alle etwas an, heisst es im Programmbeschrieb. Das klingt simpler, als es ist. Denn wie vermittelt man Wissen, das sich zwar auf Fakten stützt und dennoch ständiger Veränderung unterliegt? Das wäre schon im luftleeren Raum herausfordernd, ganz zu schweigen von dem unübersichtlichen Sumpf an (Falsch-)Informationen, die das Netz jederzeit bereitwillig zur Verfügung stellt.

Forschen auf der Fähri

Kein leichtes Unterfangen also, welches das Festival der Wissenschaften mit einer Palette innovativer und eigener Formate angeht: Zukunftsforschung an der Cocktailbar, Archäologie beim Krimidinner und Nachhaltigkeit bei der Rheinüberquerung auf der Fähri. Das Ziel sei, möglichst unterschiedliche Zugänge zu bieten – man könne je nach Gusto aktiv mitdiskutieren und -rätseln oder eine zuhörende Rolle einnehmen, sagt Michelle Isler vom Veranstaltungsteam.

Als Schlussakt des viertägigen Festivals wird eine Zeitkapsel befüllt, die man später in den Kavernen der ehemaligen Kalkfabrik von Saint-Ursanne vergräbt. Man suchte nach einer Möglichkeit, das Festival quasi physisch überdauern zu lassen, erklärt Isler: «Die Kapsel konserviert die Gegenwart auf unbestimmte Dauer.»

Dafür sammelte man über den Sommer Gegenstände, welche die Baslerinnen und Basler für die Nachwelt bewahren würden. 15 dieser Objekte werden während der Festivaltage ausgestellt. Was sie wohl sein könnten? Ein bisschen Atommüll, fürs gute Gefühl? Ein paar Zellen DNA für die Forschenden der Zukunft? Oder vielleicht doch ein Liebesbrief?