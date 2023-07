Wort zum Tag 13. Juli: Die Roys und der Rock Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. So auch am 13. Juli, an dem der Rock, die Fachidioten und die glücklichen Arbeitnehmenden gefeiert werden. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Am 13. Juli 1985 fand das Benefits-Spektakel Live Aid statt. Brasilien, das damals nicht beteiligt war, feiert seither alljährlich an diesem Tag den Rock. Bild: zvg/Time Life Pictures/Getty

Seit ziemlich genau zwei Jahren knöpft sich die Kultur-Redaktion der bz in loser Folge spezielle Kalendertage vor. So steht es auch in der Fussnote dieser Glosse, die (also die Fussnote, nicht die Glosse) mit diesem Einstieg zünftig an ihrer Funktion eingebüsst hat, aber aus rein kosmetischen Gründen auch den heutigen Text abschliessen darf.

In dieser Zeit haben wir über lebenswichtige Bereiche wie unter anderem Milchreis, Abkürzungen, Schutzengel, Fondue, Unkraut, Regenwürmer, gewaltfreie Kommunikation, Rasierklingen, Weihnachtsbäume, Analphabetismus, Prokrastination und Mondreisen geschrieben.

Oft gab es Rückmeldungen von Lesenden, welche die eine oder andere Information ebenfalls wissenswert oder zumindest unterhaltsam fanden. Nicht selten warteten die E-Mails mit Zusatzinfos auf, die wiederum wir als wissenswert oder zumindest unterhaltsam einstuften. So oder so: Reaktionen auf dieses Gefäss machen uns in aller Regel glücklich.

Das entfernte Präfix

Womit wir beim heutigen Ehrentag wären: Am 13. Juli nämlich wird zumindest in den USA der «Tag der fröhlichen Arbeitnehmer» begangen. Im Original heisst er «Gruntled Workers Day». Wobei das in freier Wildbahn eher selten anzutreffende Adjektiv «gruntled» für «fröhlich» oder «gut gelaunt» eine sogenannte Rückbildung des deutlich älteren und geläufigeren «disgruntled» für «verärgert» ist. Die semantische Rückbildung erfolgt im vorliegenden Fall durch das Entfernen des vermeintlichen Präfixes.

Zu viel Fachidiotenwissen? Pure Absicht! Denn heute feiert man auch den «Sei-stolz-ein-Geek-zu-sein-Tag» (englisch: «Embrace Your Geekness Day»). Auch dieser den Nerds, Freaks, Strebern oder eben Geeks gewidmete Tag hat seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten. Wie so oft ist die Informationslage dünn, doch werden als Urheber beider Feiertage die Eheleute Ruth und Thomas Roy genannt. Das US-amerikanische Paar hat sich an die hundert solcher kuriosen Tage markenrechtlich schützen lassen – mit fraglichem Nutzen.

Das erfolgreiche Einwirken

Man weiss wenig über die beiden. Ausser dass Thomas Roy als Radiomoderator, Synchronsprecher und Schauspieler gearbeitet hat. Sein Kurzauftritt in Terry Gilliams Science-Fiction-Film «Twelve Monkeys» von 1995 gereichte ihm jedenfalls nicht zu Weltruhm. Von Ruth Roy wiederum ist lediglich überliefert, dass sie auf ihren Partner eingewirkt haben soll, mit dem Erschaffen weiterer solcher Tage aufzuhören. Erfolgreich.

Und so sind die Roys gänzlich unbeteiligt am dritten Ehrentag, der auf das heutige Datum fällt. In Brasilien begeht man den «Dia internacional do Rock», also den «internationalen Tag der Rockmusik». Worin der internationale Charakter dieses südamerikanischen Feiertags besteht, bleibt offen. Klar ist dagegen der Ursprung: Am 13. Juli 1985 fand Live Aid statt.

Das ungeklärte Verhältnis

Für die jüngeren Lesenden: Das war jener Anlass, bei dem Queen ihren majestätischen Status als Rockband zementierten – und ein ganzer Haufen weiterer Acts vor allem dazu beitrug, dass der Musikevent als grösster seiner Art in die Geschichte einging. Südamerika zählte damals jedoch weder zu den Austragungsorten noch zu den Begünstigten des von Bob Geldof initiierten Benefiz-Anlasses.

Wenn Sie, geschätzte Lesende, mehr zum Verhältnis von Brasilien und Live Aid wissen und dies mit uns teilen möchten, dann machen Sie uns damit zu fröhlichen Arbeitnehmern. Ihre Zuschrift darf gerne auch geekig sein.