Wort zum Tag 15. August: Ein breites Podest für alle Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. So auch am 15. August, der seit 40 Jahren den Versagerinnen und Versagern gewidmet ist. Stefan Strittmatter

Versagen verboten: Es darf nur Siegerinnen und Sieger geben. Bild: Peer Füglistaller

Wenn sich Kinder oder Jugendliche messen, sei es im Vorsingen oder im Wettrennen, dann spricht man bei der Rangverkündigung gerne von ersten, zweiten und dritten Gewinnerinnen und Gewinnern. Davon dass wirklich jede und jeder toll war. Das Siegertreppchen wird dann zum breiten Podest für alle. Nicht von ungefähr kommt auch das olympische Motto «Dabeisein ist alles», das dem französischen Pädagogen und Sportfunktionär Pierre de Coubertin zugeschrieben wird und das im vollen Wortlaut «Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist nicht das Siegen, sondern das Dabeisein» lautet.

Was bei beiden Beispielen mitschwingt: Verlieren ist offenbar schambehaftet. Niemand will das. Dabei wäre es weitaus sinnvoller, statt allen den Sieg zu schenken und den Hauptsache-Dabeisein-Gedanken zu betonen, die Verlierer als solche zu benennen. Schliesslich braucht es sie zwingend, damit andere oben aufschwimmen können. Erst die Verlierenden machen die Siegenden zu solchen.

Auch Ikarus war kein Versager

Ein Lob deshalb auf die Nullen und Zeros, die Pfeifen und Flaschen, die Luschen und Nichtsnutze, die Minderleisterinnen und Nichtskönner, die Taugenichtse und Tagträumerinnen, die Blindgängerinnen und Rohrkrepierer, die Nieten und Nulpen. Kurz: auf die Versager.

Ihnen ist in den vereinigten Staaten ein Feiertag gewidmet, der «National Failures Day». Seit 1983 wird er alljährlich am 15. August begangen, wobei auch hier – wie bei vielen anderen Gedenk- oder Feiertagen der kurioseren Prägung – die Wahl des Datums nicht begründet ist. Immerhin weiss man, dass der «Tag des Versagens» auf einen gewissen Jack Gilbert zurückgeht, einen PR-Berater. Dieser ist nicht zu verwechseln mit dem Dichter gleichen Namens, der in seinem Gedicht «Failing and Flying» die Leistung des Ikarus betont. Dieser habe es immerhin in die Lüfte geschafft und sei deshalb kein Versager.

Der Amerikanische Albtraum

In einem Interview gab Gilbert (der PR-Berater und Gedenktag-Gründer) Mitte der Achtzigerjahre als Beweggrund an, dass eine wachsende Zahl von Menschen an ihren eigenen Erwartungen zerbrächen. «Eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner lebt heute im Glauben, sie seien Versager», sagte er. Die Schuld hierfür sah er im elektronischen Zeitalter: bei den falschen Versprechungen und überhöhten Vorbildern, die via Fernseh- und Computerbildschirm die Haushalte fluteten.

Auch wenn Gilbert es nicht in diesen Worten zum Ausdruck gebracht hat, sind die von ihm gemeinten Versagerinnen und Versager im Grunde am amerikanischen Traum zerbrochen - an der Illusion, dass ihnen alles gelingt oder zusteht, wenn sie sich nur genügend anstrengen. Wer dann ohne Villa, Luxusauto und Topkarriere dasteht, ist nicht mal mehr der zweite oder dritte Gewinner. Schnell wird der amerikanische Traum zum Albtraum, und der «National Failure Day» ist nicht nur als nationaler Tag der Versagerinnen und Versager zu lesen, sondern auch als Tag des nationalen Versagens.