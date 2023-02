Wort zum Tag 15. Februar: Die Kraft der fünf Doppelherzen Denkwürdige Feiertage gibt es zuhauf. Heute beschäftigen wir uns mit einem emsigen Klimaretter, der nach neuen Studien auch ein -sünder sein könnte. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Gut für die Böden, schlecht für die Luft? Bild: Archiv

Der heutige Tag überbietet den gestrigen um das fünf- bis zehnfache. Steht der 14. Fe­bruar mit dem Valentinstag jeweils im Zeichen des Herzens, so ist der 15. Februar dem Regenwurm gewidmet. Und somit nicht weniger als fünf Herzpaaren. Denn so viele Blut pumpende Organe besitzen die im Boden lebenden Würmer aus der Ordnung der Wenigborster.

Gräbt man sich durch das immer kluge Internet auf der Suche nach dem Grund, warum es zehn Herzen sind beim Regenwurm und warum diese paarweise angeordnet sind, so findet man eine ebenso wortreiche wie inhaltsarme Antwort: «Wie bei allen anderen Lebewesen auch, müssen auch bei den Würmern Nährstoffe und Sauerstoff durch den Körper zu den unterschied­lichen Organen transportiert werden. Zu diesem Zweck führen zwei Blutbahnen durch den gesamten Körper des Regenwurms.» Danke dafür, liebes Team von www.wurmkompost.ch.

Eingelagerte Treibhausgase

Lassen wir also fünf gerade sein und wenden uns statt der Bauweise des Gemeinen Regenwurms (für den nächsten Party-Smalltalk: Lumbricus terrestris, früher vermis terrae) seiner Funktion zu: buddeln. Gut sein für den Boden. Das kann er, da sind sich die Expertinnen und Experten einig.

Das Tier, das seine Umtriebigkeit sogar im Namen trägt – «Regenwurm» geht etymologisch auf die Bezeichnung «reger Wurm» zurück – durchpflügt unermüdlich das Erdreich und sorgt so für die optimale Durchmischung und -lüftung des Bodens. Dabei zerrt das bis zu 30 cm lange Geschöpf allerlei Fundstücke vom Waldboden ins Erdinnere, wo sich diese zersetzten und – Achtung! – eingelagerte Treibhausgase freigeben.

Am Ende eine Nullrechnung?

Der Regenwurm als Klima­sünder? So jedenfalls sieht es eine neue Studie (für den übernächsten Party-Smalltalk: Ingrid Lubbers et al.: «Nature Climate Change») und untermauert die These mit Zahlen: So steigere die Präsenz von Regenwürmern in Böden die Freisetzung von Kohlen­dioxid im Schnitt um 33 Prozent. Beim Lachgas sollen es gar satte 42 Prozent sein. Kein Witz.