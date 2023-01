Wort zum Tag 27. Januar: Leonhard Euler und die Elementarschäden Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. So auch am 27. Januar, der im Zeichen der Eulerschen Zahl steht. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Leonhard Eulers Antlitz zierte die 10-Franken-Note der sechsten Serie, die von 1976 bis 2000 im Umlauf war. Bild: Keystone/ Martin Ruetschi

Darf es in einer Reihe, die «Wort zum Tag» heisst, vorrangig um Zahlen gehen? Wir meinen ja und liefern heute eine Handvoll davon:

13 Jahre alt war Leonhard Euler, als er sich 1720 an der Universität Basel für ein Studium der Theologie sowie der griechischen und hebräischen Sprache einschrieb.

6 Jahre später veröffentlichte er – nach einer fachlichen Neujustierung in Richtung Mathe und Physik – eine Dissertation zum Thema Schallausbreitung.

3 Monate sind vergangen, seit die Euler-Kommission im vergangenen November den letzten gedruckten Band der gesammelten Werke des Mathematikers veröffentlicht hat.

72 Werk- und 8 Briefbände umfasst diese «Opera omnia» gemäss der in Basel ansässigen Bernoulli-Euler-Gesellschaft.

76 Bände sind es jedoch gemäss Wikipedia.

84 Bücher wiederum bietet das Verlagshaus Lehmanns Media feil. Zu einem Kaufpreis von Franken 12’449,95.

Ob es nun 72, 76, 80 oder 84 Bände sind: Das Schaffen Leonhard Eulers ist bedeutend und umfangreich genug, dass er einen Ehrentag verdient hat. Nun böten sich sein Geburts- (15. April) oder Todestag (18. September) an. Womöglich auch der Todestag nach julianischem Kalender (7. September), zumal Euler in Sankt Petersburg verstarb.

Doch hat sich zu Eulers Ehren ein anderes Datum etabliert, nämlich der 27. Januar. Hier ist die Herleitung auf den ersten Blick nicht ganz so offensichtlich: Der 27.1. ist nämlich eine um eine Kommastelle verrutschte Umdeutung der verkürzten (aber nicht mathematisch gerundeten!) unendlichen Eulerschen Zahl e= 2,71828…

Sie sehen, es bleibt alles ungenau. Trotz Zahlen.

Apropos Zahlen: Das kann man mit Eulers Antlitz in roter Farbe nicht mehr, aber man kriegt noch 10 Franken dafür. Der Geldschein mit dem Abbild des Basler Mathematikers, der seit 1976 im Umlauf war, wurde zusammen mit den restlichen Noten der 6. Serie der Schweizer Banknoten um die Jahrtausendwende zurückgerufen. Ihren Wert behalten die Scheine jedoch lange darüber hinaus: So liest man auf der Website der Schweizer Nationalbank: «Diese Banknoten (…) können zeitlich unbeschränkt bei der Nationalbank zum vollen Nennwert umgetauscht werden.»

Komplexer geht es bei der internen Verbuchung zu. 25 Jahre nach Rückruf (hier also in rund zwei Jahren) verlieren die Scheine an Nennwert. Der entsprechende Artikel 9 im Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel liest sich wie eine Mathe-Aufgabe: «90 Prozent des Gegenwertes fällt zu einem Fünftel an den Schweizerischen Fonds für Hilfe bei nicht versicherbaren Elementarschäden und der verbleibende Teil dieser 90 Prozent (...) fällt zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone.»

Die Kommastellen bei der Eulerschen Zahl mögen mit ihrer Unendlichkeit beeindrucken, unendlich komplizierter erscheint aber diese Berechnung. Immerhin: Dass sich für Laien der Nutzen der Eulerschen Zahl nicht erschliesst, ist wohl kein «versicherter Elementarschaden», mit Sicherheit aber auch kein Weltuntergang.