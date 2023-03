Wort zum Tag 28. März: Unliebsames zum Frühlingsbeginn Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. Am 28. März beschäftigen wir uns mit etwas, das es auch zuhauf gibt: Unkraut.

Was blühen darf und was eher weg muss, das ist jeweils eine sehr subjektive Entscheidung. Bild: jaw

Heute soll es in dieser Reihe um die «Erzeugnisse spontaner Begleitvegetation» gehen. Um «Beikraut» und «Wildkraut». Beispielsweise um Klatschmohn (Applaus!) oder Kornblume (Prosit!). Klingt alles wunderbar nach Erwachen und Spriessen, nach Wachsen und Blühen: nach Frühling!

Und schon meldet sich John Milton, der englische Poet aus dem 17. Jahrhundert, zu Wort: «Wenn der Frühling ins Land zieht, wäre es eine Beleidigung der Natur, nicht einzustimmen in ihr Jauchzen.»

Auch Johann Wolfgang von Goethe schwingt seine Faust und jubiliert: «Wie herrlich leuchtet mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie leuchtet die Flur! Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch und Freud und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust!»

Und Harald Schmidt, ergrauter, aber nicht vergreister Grandseigneur des deutschen TV-Talks, tritt hervor und spricht: «Frühling! Ich fühle mich wie ein Eichhörnchen: Nach dem langen kalten Winter wird es Zeit, dass man jetzt die Nüsse wieder rausholt!»

Frühlingsbeginn, sehr kompliziert

Astronomisch betrachtet hat der Frühling auf unserer Hälfte des Globus ja bereits vor acht Tagen begonnen. Meteorologisch gar schon am 1. März. Religiös je nach bestimmender Gottheit nochmals an einem anderen Datum. Und phänologisch gesehen (also mit Blick auf biologische Prozesse) gibt es beim Frühling gar drei Phasen, die wiederum von Region zu Region, ja von Stadt zu Land versetzt stattfinden, was die Sachlage ungemein verkompliziert.

Deshalb möge doch auch beim Frühling die subjektive Wahrnehmung obsiegen. Ich sage (ohne mich mit den zuvor genannten Grossmeister des Wortes vergleichen zu wollen): Frühling ist dann, wenn man ihn spürt.

Unding im Auge des Gärtners

Subjektiv ist übrigens auch die Wahrnehmung der eingangs erwähnten Pflanzen: Denn das nach beliebtem Bonus klingende Beikraut oder das willensstark wuchernde Wildkraut kennt man (abhängig von der jeweiligen Betrachtungsart) auch als unliebsames Unkraut.

Die Gründe, dem Unkraut – neben Kräutern fallen auch Gräser, Farne, Moose und Blumen in diese Gruppe – jätend zu Leibe zu rücken, können mannigfaltig sein: Mal stört die Ästhetik des Gärtners Auge, mal konkurriert das ungefragte Auftreten der Bäuerinnen Ernte.

Schnell greift man zum Pestizid. Mit der Folge, dass beispielsweise «in Deutschland bereits ein Drittel der etwa 270 Pflanzenarten, die ihr Hauptvorkommen in der Ackerunkraut- und kurzlebigen Ruderalvegetation haben, als regional gefährdet oder ausgestorben» gelten. Sagt zumindest Wikipedia.

Welches Gras wird gefeiert?

Wikipedia sagt auch: Am heutigen 28. März wird in den vereinigten Staaten der «Weed Appreciation Day» gefeiert, also der Ehrentag des Unkrauts. Mehr dazu weiss das Online-Lexikon allerdings nicht zu berichten. Und so bleibt offen, ob mit «Weed» wirklich Unkraut gemeint ist oder vielleicht doch ein spezielleres «Gras», dem man nicht jätend oder pestizierend zu Leibe rückt, sondern indem man es wegraucht.

So gibt es schliesslich nur eine Gewissheit: Der Frühling kommt. Und muss nach drei Monaten auch schon wieder dem Sommer weichen. Die Zeit, so liesse sich an dieser Stelle philosophisch schliessen, hat gänzlich andere Eigenschaften als das Unkraut. Letzteres vergeht bekanntlich nicht.