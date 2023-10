Wort zum Tag 3. Oktober: Magische Momente mit Obst Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. Am 3. Oktober beschäftigen wir uns mit gesunder Nahrung fürs Büro. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Bild: jaw

Vergangene Woche trug sich Magisches zu in der Kulturredaktion dieser Zeitung: Wir hielten eine Spontansitzung, als ein geschätzter Kollege aus dem Stadtressort zu uns trat. Im Schlepptau hatte er seinen kleinen Sohn, der wiederum einen Topf selbst geernteter Früchte vor sich hertrug.

Magisch war dies zum einen, weil der Nachwuchsgärtner vor Freude strahlte, während er die Früchte seiner Arbeit verteilte. Zum anderen aber auch wegen des Timings: Keine fünf Minuten zuvor hatten wir beschlossen, dem heute stattfindenden «National Fruit at Work Day» eine Glosse zu widmen – notabene über den Verzehr von Früchten im Büro.

Mehr als 3000 Früchtekörbe

Um diesen in den USA anzukurbeln, haben vor rund zehn Jahren «The Fruit Guys» den erwähnten Gedenktag eingeführt. Unklar ist, warum das Lebensmittelunternehmen seinen landesweiten Frucht-im-Büro-Tag jeweils auf den ersten Dienstag im Oktober fallen lässt. Eindeutig ist dagegen die Absicht: Werbung für die eigenen Produkte. Wer sich früh genug bewirbt, bekommt einen vergünstigten Früchtekorb ins Büro geliefert, weit über 3000 Stück sollen es jährlich sein.

In der nicht ganz ernst gemeinten Eigenwerbung erklärt der Obst-Grossist, dass der Mensch satte 50 Prozent seiner DNA mit der Banane teile, dass Äpfel zu 25 Prozent aus Luft bestehen (und deshalb schwimmen) und dass Blaubeeren zu den wenigen natürlichen Nahrungsmitteln blauer Farbe zählen. Zudem versprechen die Fruit Guys einen «monumentalen Festtag», der – Achtung, unübersetzbares Wortspiel! – «most a-peel-ing» sei und das Verständnis vom Snacken im Büro fundamental umkremple.

Das ist freilich nötig, denn für viele Menschen sind Frucht und Furcht nicht nur als Begriffe eng verwandt: Schmeckt der Apfel nun zu sauer oder zu mehlig? Tropft mir die Orange den ganzen Arm voll? Versauen reife Erdbeeren unweigerlich das weisse Hemd? Ist die Birne nun schon gewaschen? Wie lange liegt die Nektarine schon in der Schale? Ist bei der Zwetschge der Wurm drin?

425 Millionen Kilo frische Früchte

Viele gute Fragen, und offenbar noch mehr gute Vorsätze: Gemäss Statistik wurden hierzulande im vergangenen Jahr 425 Millionen Kilo frische Früchte verkauft. Das sind knapp 50 Kilo pro Schweizer Kopf, also immer noch 150 Gramm pro Tag, was in etwa einem Apfel entspricht. Bloss, Kaufen ist nicht gleich Kauen. Wer wirklich jeden Tag einen natürlichen Snack verspeist, werfe die erste Frucht!

So oder so ist bei uns Luft nach oben in Sachen Obstkonsum. Weshalb auch die Schweiz zwei Pendants kennt zum US-amerikanischen Frucht-im Büro-Tag: Der Schweizer Obstverband etwa ruft jeweils am 15. September den «Tag des Apfels» aus, und der Verband Schweizer Gemüseproduzenten in unregelmässigen Abständen den «Tag der offenen Obst- und Gemüsegärten».

Was uns zurückführt zum Anfang: Die von Kinderhand gepflückten Trauben aus dem Garten des Kollegen hätte ich in der Supermarktauslage wohl verschmäht: zu klein, zu viele verschrumpelte Früchtlein neben den reifen. Optisch keine Perlen, doch im Mund eine Offenbarung. So intensiv im Geschmack, dass sie mich mehr an übersüsstes Gummikauzeugs erinnerten als an echte Früchte. Wahrlich magisch! Und an den übrigen Tagen des Jahren im Büro nur mit einem Schokoriegel zu toppen.