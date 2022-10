Wort zum Tag 6. Oktober: Sei wie die Giraffe und sag's freundlich! Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. Sinnvolle zuweilen auch, so etwa den auf heute fallenden internationalen Tag der gewaltfreien Kommunikation.

Die Giraffe und der Schakal stehen bei Marshall Bertram Rosenberg für die gewaltfreie und die lebensentfremdende Kommunikation. zvg

Wir sehen einen Mann mit ernster, ja grimmiger Miene. Er trägt ein weisses Hemd, als habe er sich für ein Businessmeeting herausgeputzt, und darüber eine blaue Latzhose, als wolle er eine Kindersendung moderieren. Für letzteres sprechen die Stoffpuppen, die über seine Hände gestülpt sind: rechts ein Schakal, links eine Giraffe. Der Mann heisst Marshall Bertram Rosenberg. Und weil er am 6. Oktober 1934 geboren wurde, feiern wir heute den Tag der gewaltfreien Kommunikation.

Das beschriebene Bild mit dem widersprüchlichen Outfit und der finsteren Mimik ist auf Wikipedia zu finden. Doch auch eine Google-Suche nach Bildern des 2015 verstorbenen Psychologen aus Ohio bringt fast ausschliesslich Fotos zutage, die von fies aufgerichteten Augenbrauen und steil nach unten zeigenden Mundwinkeln dominiert sind. Er habe ein grimmiges Gesicht, selbst wenn er lächle oder lache, sagte Rosenbergs Biografin Marjorie C. Witty. Da helfen auch die lustigen Handpuppen wenig.

Stoff für zig Bücher

Doch stehen Mimik oder Gestik nicht im Zentrum von Rosenbergs Lehre der gewaltfreien Kommunikation (GFK). Hier geht es um Worte. Um verbale Strategien, die der sonst üblichen «lebensentfremdenden» Kommunikation entgegenwirken sollen. Indem man seine Gedanken richtig formuliert, sollen sich «menschliche Beziehungen in einer Weise entwickeln, dass die Betroffenen spontan und gerne zum gegenseitigen Wohlergehen beitragen», wie es im Eigenbeschrieb heisst.

Hehre Ziele, zweifelsfrei. Und Stoff für zig Bücher aus der Feder Rosenbergs: Angefangen 1983 beim 35-seitigen Pamphlet «A Model for Nonviolent Communication» über das nur als Audiobook erhältliche «Speaking Peace: Connecting with Others Through Nonviolent Communication» von 2003 bis hin zum umfangreicheren «Nonviolent Communication: A Language of Life», erschienen im Todesjahr 2015.

Das Konzept bleibt dabei immer das gleiche: Es geht um Wertschätzung, Kooperation und Kreativität in der Kommunikation. Und so sehr sich die GFK in gewissen Kreisen durchgesetzt hat, so schwer tut sie sich im alltäglichen Sprachgebrauch. Denn alleine mit der Bereitschaft der Sprechenden ist es nicht getan. GFK benötigt, wie Kritiker gerne festhalten, auch eine gewisse Intelligenz und Sprachkompetenz, die nicht in allen Fällen gegeben ist. Und sie benötigt Zeit. Viel Zeit.

Vier Schritte der GFK

Wie umständlich sich die GFK gebaren kann, zeigt sich, wenn man Rosenbergs Beispielsatz etwa im Schlussspurt einer Glosse anwenden möchte. Dieser lautet: «Wenn ich a sehe, dann fühle ich b, weil ich c brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne d.»

Die vier Schritte zur Veranschaulichung: a = Beobachtung, b = Gefühl, c = Bedürfnis, d = Bitte. Oder am vorliegenden Beispieltext ausformuliert:

Ich beobachte, dass sich dieser Text langsam seinem Ende zuneigt. Ich fühle dabei einen gewissen Druck, mir nun einen lustigen Schlusssatz auszudenken. Ich brauche das Verständnis der Lesenden, dass mir das womöglich nicht gelingen wird. Deshalb möchte ich jetzt gerne um Verständnis bitten, dass dieser Text ohne Pointe endet.

Hat's geklappt?