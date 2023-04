Wort zum Tag Der Streit um den «zerribnen feissen alten Käss» Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. So auch am 11. April, der mit dem «National Cheese Fondue Day» ganz im Zeichen des geschmolzenen Käses steht.

Es ist eine Käsefäden ziehende Fehde zwischen Frankreich und der Schweiz. Während wir den Ursprung unserer Nationalspeise in der Kappeler Milchsuppe sehen, die 1529 beim Friedensschluss im ersten Kappelerkrieg gegessen wurde, führen unsere Nachbarn ihren berühmten Gastro-Philosophen Jean Anthelme Brillat-Savarin ins Feld, der 1794 ein Rezept auf Basis von geschmolzenem Gruyère-Käse und Eiern niedergeschrieben hat.

Im deutschen Sprachraum taucht das erste schriftlich festgehaltene Fondue-Rezept hingegen gut hundert Jahre vorher im Kochbuch der Zürcherin Anna Maria Gessner-Kitt auf: «Thu ein halb Glässlin voll Wein in (...) die Glutpfann und thu gschabnen oder zerribnen feissen alten Käss darein.» Das Nationalgericht als Resteverwertung also.

Zuvor wiederum soll es findige Schweizer Sennen gegeben haben, die sich mit der Schmelzerei ihre eintönige Ernährung aus Käse und Brot aufgepeppt haben. Und französische Mönche, die mit derselben Idee während der Fastenzeit das Gebot, keine feste Nahrung zu sich zu nehmen, umgingen.

Löcher und Strafen

Grossflächige Verbreitung fand das Käsefondue hierzulande erst im vergangenen Jahrhundert. Wobei die Einführung von Maisstärke 1905 das Kochprozedere vereinfachte, und ein Armee-Kochbuch in den Fünfzigerjahren das fettige Mahl schweizweit verbreitete. Danach konnte man für kurze Zeit Caquelons und Rechauds in Käsereien mieten, ehe diese Utensilien Einzug hielten in fast alle Schweizer Haushalte.

Wer aber hat’s nun erfunden? Man weiss es nicht, auch wenn der Name des Gerichts nach Frankreich oder zumindest in Richtung Romandie weist. Abgesehen davon bleibt die Faktenlage löchrig. Oder in den Worten von Obelix, der in «Asterix bei den Schweizern» mit einem Laib Käse in ein Schliessfach gesteckt wird und dort treffend moniert: «Da kommt man her, um auf Berge zu klettern, und sitzt dann in einem Loch und isst Löcher!»

Der grossartige Comic von 1970 hat die Idee der Strafen für ein beim Fondueessen verlorenes Brotstück – Stockhieb, Peitsche, in den See mit Gewichten an den Füssen – nicht nur überzeichnet, sondern womöglich sogar gänzlich erdacht.

Trinken oder küssen

Üblicher sind in geselligen Runden mittlerweile zum Glück mildere Regeln, wobei ein in den Untiefen des Käsetopfes verlorenes Stück Brot meist als Anlass für Trinkspiele genommen wird. Alternativ zum Offerieren oder Trinken eines Kirsch-Shots wird zuweilen das Küssen der Tischnachbarn verlangt.

So zumindest hält es das Reglement der US-amerikanischen Restaurant-Kette «The Melting Pot» (je nach Lesart Caquelon oder Schmelztiegel) fest. Mit 97 Standorten in den Nordstaaten der USA hat sich die Marke erfolgreich der Erlebnisgastronomie rund um das Käsefondue verschrieben. Sechs Käsevariationen stehen zur Auswahl: vom originalgetreuen «Alpine» bis hin zum eher eigenwilligen «Bourbon Bacon Cheddar» mit Cheddar, Lagerbier, Speck, Senf, Bourbon und Worcestershire-Sauce.

Spannender als die Rezeptvariationen ist aber vor allem der Werbespruch des 1975 gegründeten Unternehmens: Auf den reisserischen Slogan «Experience the Fondue Effect» folgt ein überzeugter Anspruch aufs Urheberrecht: «The Melting Pot invented the Art of Fondue just for People like you.» Womit der Streit um die Erfindung des Fondues eine neue Dimension annimmt.

Offen bleibt zudem die Frage, warum der in den USA gefeierte «National Cheese Fondue Day» auf den heutigen 11. April gelegt wurde. Aber damit fragt man nur Löcher in den Bauch.