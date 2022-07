Wort zum Tag Es lebe das metrische System! Denkwürdige Feiertage gibt es zuhauf. Heute beschäftigen wir uns mit dem Massband und der Französischen Revolution.

jaw

An einem Dienstag, dem 14. Juli 1868, erhält Alvin J. Fellows aus New Haven, Connecticut, das Patent für ein selbst aufrollendes Massband – was die USA bis heute zum Anlass nimmt für die Feier des kuriosen National Tape Measure Day. Erfunden hat Fellows dabei freilich wenig Neues, ein Engländer aus Sheffield hatte bereits vorgespurt. Aber eben: Die besten Ideen sind meist Secondhand.

So wie die Sache mit den Menschenrechten: Die wurden schon lange herumgereicht, bis sie erstmals in der Unabhängigkeitserklärung der USA verfassungsmässig fixiert und in eine bürgerliche Revolution überführt wurden – auf die wiederum die Alte Welt Patentschutz anmeldet: Die sogenannte Französische Revolution bricht 1789 wegen der Teuerung und den unbezahlbaren Getreidepreisen aus.

Ebenfalls an einem Dienstag, dem 14. Juli, beginnt die Schleifung von Feudalstaat und Gottesgnadentum mit der Erstürmung des Pariser Staatsgefängnisses, der Bastille, die als Erstes gleichgemacht wird – dem Erdboden. Privilegien werden gestutzt, bei Konterrevolutionären vorzugsweise samt Kopf. Und der Erneuerungsfuror macht nicht einmal vor dem Kalender halt: Statt biblischer Schöpfungsgeschichte gibt es die Zehn-Tage-Woche, mit Tagen zu je zehn Stunden und gottlos wenig Weekend.

Basel hält es mit dem Elsass, Baselland mit dem Badischen

Massen und Masse laufen Sturm: Das dezimalmetrische System, das der französische Nationalkonvent 1793 im Zeichen von Aufklärung und Vernunft einführt, orientiert sich nicht mehr wie traditionelle Masseinheiten am menschlichen Körper, sondern wird auf anspruchsvolle Weise hergeleitet. Ein Kilogramm zum Beispiel wird als das Gewicht eines Liters Wasser definiert, was wiederum dem Volumen eines Kubikdezimeters entspricht – wobei ein Meter den zehnmillionsten Teil des Erdquadranten auf dem Meridian von Paris beträgt. Parbleu!

1801 gelangt eine Kopie des in Platin gegossenen Pariser Urmeters auch in die Schweiz, die aber noch während Jahrzehnten mit Füssen und Ellen hantiert, weil sich die Tagsatzung nicht auf eine Reform einigen kann: Die Stadt Basel richtet sich nach dem Elsass aus, Baselland hingegen orientiert sich an Süddeutschland. Erst 1877 werden Masse und Gewichte schweizweit vereinheitlicht – zwölf Jahre, bevor Kilogramm, Sekunde und Meter als internationale Basiseinheiten festgelegt werden. Zum Ärger von Japan, Grossbritannien, Kanada und besonders den USA, die ihren National Tape Measure Day weiterhin in Feet und Inches feiern.

Und wer jetzt noch auf eine Schlusspointe hofft: Dieses übersteigerte Ideal höfischer Konversation wird zu Ehren des französischen Nationalfeiertages sauber republikanisch gekappt. Vive la révolution!