Theater Basel Gott bist du, weil du Gott sein willst – oder: Wie Wagner an die Elfenbeinküste kam Das Theater Basel bettet seinen Wagner-«Ring» ein in weitere Musiktheaterproduktionen. Eine davon kommt aus der Elfenbeinküste. «Der Yopougon-Ring» macht aber klar: In Yopougon, einem Stadtteil von Abidjan, ist Wagners «Ring» wie an der ganzen Elfenbeinküste keine grosse Sache.

Wagners Mythenwelt aus einer postkolonialen Perspektive: Das zu erzählen versucht «Der Yopougon-Ring» am Theater Basel. Gemeinsam mit Performerinnen und Performern aus der Côte d’Ivoire. Bild: Ingo Hoehn

Es-Dur für die Fluten des Rheins, das passt auch hier. Wagners Themen, sie bleiben: es geht um Geld, um Macht und um Liebe. Wo tut es das nicht? Natürlich auch in Yopougon, einem Stadtteil der ivorischen Küstenmetropole Abidjan. Hier gibt es eine überaus farbige und lebendige Musikszene. Aber mit Wagners «Ring», dessen erste beiden Teile in Basel gerade Premiere gefeiert haben, damit können die Ivorer ganz offensichtlich nicht sehr viel anfangen.

Oder umgekehrt: Monika Gintersdorfer und Knut Klassen, die seit vielen Jahren mit Kulturschaffenden aus der Elfenbeinküste arbeiten, haben dort nach «postkolonialen Perspektiven» zu Richard Wagner gesucht, aber praktisch keine gefunden. Geschichte lebt in Büchern, nicht in den Menschen. Davon erzählt eine andere Basler Begleitproduktion zum «Ring» vom Dokumentartheater-Duo Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura. Unter dem Titel «Gold, Glanz und Götter» gehen sie der Frage nach, wie das Rheingold auch nach Basel kam, in Gestalt zahlreicher Handelsbeziehungen einflussreicher Basler Familien nämlich und auch der Basler Mission, als man um Goldes Glanz willen durchaus auch am Sklavenhandel mitverdient hat.

Alle sind sie da: König Ludwig und Hitler

Diese Brücke hätte es auch für den «Yopougon-Ring» gegeben. Viel mehr als eine Solidaritätsbotschaft an Alberich ist nicht daraus geworden, an den von weissen Göttern Misshandelten und Betrogenen, der aber selber auch ein übler Ausbeuter ist. Was interessieren die Menschen in Afrika denn Wagners Leitmotive? Die müssen der Schauspieler Hauke Heumann und seine Kollegin Cora Frost schon selber einbringen. Aber wenn sie sich im Liebesfrühling mit kalauernden Text-Improvisationen austoben, dann wünscht man sich einfach nur das Original zurück.

Manches wird zur Wagner-Parodie, jedoch es ist zu wenig gut, um als Parodie wirklich zu überzeugen. Wagner bietet ja nun wirklich genügend Projektionsflächen, und alle sind sie auch da: König Ludwig und Hitler, Antisemitismus und Verschwendungssucht, Stoff-Fetischismus und Grössenwahn.

Als Wagner kein Thema mehr ist, wird's richtig gut

Aber das Walhall-Motiv ist einfach viel zu lahm für afrikanische Rhythmen. Und die Musik der Ivorer ist im Grunde kaum politisch, sondern extrem hedonistisch: Nicht deine Botschaft zählt, sondern wie originell du singen und wie aufregend du tanzen kannst. Autoprojektion sagen sie dazu: Du bist, was du behauptest, zu sein. Ein Gott bist du nicht durch Verträge wie Wotan, sondern weil du gerade ein Gott sein willst.

Am besten ist der Abend, wenn die Ivorer einfach ihre eigenen Geschichten erzählen. Von der Rue Princesse, wo es unzählige Bars und Musik-Clubs gibt, von einem Nachtleben, in dem allein Attitüde und Auftritt zählen, vom «Coupé-décalé», einem Musik- und Tanzstil, der sich unter Exil-Ivorern in Paris entwickelt hat und mit ihrer Rückkehr auch ihr Land und ganz Afrika eroberte. Das führen sie nach eher müden Wagner-Episoden schliesslich auch noch vor: schnelle Techno-Beats, rappender Sprechgesang und vor allem sehr körperbetontes Tanzen.

Und wir sind ganz dankbar, dass sie uns nach Afrika entführen und wir Richard Wagner für die letzte halbe Stunde des Abends hinter uns lassen können.