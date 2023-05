Young Stage Jenseits von Clownnasen und Elefanten: Basler Zirkusfestival will mehr als Unterhaltung bieten Der zeitgenössische Zirkus werde noch immer nicht in seiner Vielfalt wahrgenommen, moniert Young Stage-Chefin Nadja Hauser.

Heutige Zirkusnummern sind sehr persönliche Gesamtkunstwerke, die oft auch gesellschaftliche Anliegen aufgreifen. Archivbild: Zvg/Young Stage

Der Clown mit der roten Nase steht im Sägemehl der Manege und bringt das Publikum zu lachen, Elefanten folgen Anweisungen, traditionelle Zirkusmärsche durchdringen das Zelt und es riecht nach Popcorn: Wie der Zirkus traditionsgemäss aussieht, ist fest in den Köpfen der Menschen verankert.

Dabei wandelt er sich ständig. Während diese traditionelle Form der Disziplin auch heute noch stattfindet, hat sich bereits Ende des vergangenen Jahrtausends eine Veränderung in der Zirkuskunst bemerkbar gemacht, die unter dem Titel zeitgenössischer Zirkus oder Cirque Nouveau bekannt wurde.

Die einzelnen Nummern sind heute «Gesamtkunstwerke»

«Zirkus ist ein Oberbegriff, wie es der Tanz ist. Es gibt viele unterschiedliche Sub-Formen gibt», sagt Nadja Hauser, Festivaldirektorin des Zirkusfestivals Young Stage. Während die Nummern im traditionellen Zirkus eher aus aneinandergereihten Tricks bestehen, seien die einzelnen Darbietungen im zeitgenössischen Zirkus inzwischen «eigentlich Gesamtkunstwerke geworden, in welchen häufig auch sehr persönliche Geschichten oder gesellschaftliche Anliegen verarbeitet sind».

Dennoch werde der Zirkus als reine Unterhaltungskultur eingestuft, «obwohl er heutzutage eine ernst zu nehmende Performancekunst ist, die verschiedene Formen miteinander verknüpft und mitunter gar in Opernhäusern gezeigt wird», sagt Hauser. Da werden Tanz und Theater verbunden mit einer Zaubershow oder mit Luftakrobatik. Derweil keinen Eingang in den zeitgenössischen Zirkus gefunden haben Tiere – das habe, so Hauser, je nach Land auch mit den Tierschutzgesetzen zu tun.

Elefanten, die Kunststücke vorführen? Im zeitgenössischen Zirkus gehört das nicht zum Repertoire. Im Bild: Zirkus Knie, 2009. Bild: Walter Bieri/Keystone

Die Ausbildung zur Artistin oder zum Artisten habe sich zudem stark verändert und professionalisiert, wobei es auch da grosse Unterschiede gibt. Während die westlichen Schulen das Genre eher öffnen und der Fokus vermehrt auch auf tänzerischen und theatralen Aspekten liegt, seien die östlichen Schulen traditioneller geprägt, die Artistinnen und Artisten dafür technisch auf höherem Niveau.

«Zeigen, was Zirkus heute bedeutet»

Das dieses Wochenende in Basel zum 14. Mal stattfindende Young Stage Festival ist mehrheitlich in diesem zeitgenössischen Kontext verortet. Auch wenn, wie Nadja Hauser ausführt, die Bedürfnisse und Trends des internationalen Marktes schlussendlich bestimmen, was bei ihr in die Show kommt. Traditionellere Nummern werden jedoch nicht ausgeschlossen, genauso wenig wie Juroren, die einen traditionellen Hintergrund haben. Mit Urs Pilz, dem Artistischen Direktor des Zirkusfestivals in Monte Carlo, ist dieses Jahr jemand von der «alten Schule» dabei.

Warum das Bild des Zirkus im Vorstellungsvermögen der Menschen nicht dem entspricht, was auf den Bühnen und in den Manegen heute mehrheitlich gezeigt wird, ist für Hauser nicht ganz verständlich. In der Schweiz sei es aber aus ihrer Sicht vor allem eine Frage der Förderkultur und die mangelnde Sichtbarkeit des Genres. Sie sagt: «Wir wollen das Bild in den Köpfen der Menschen ändern und zeigen, was Zirkus heute bedeutet.»