Zeal & Ardor Sympathie für den Teufel: Eine Filmdoku zur Basler Black-Metal-Band feiert Premiere Der spannende Dokumentarfilm «Play With the Devil» erzählt im Eiltempo vom Aufstieg und Beinahe-Crash des Basler Black-Metal-Projektes Zeal & Ardor.

Schwarze Messe: Zeal & Ardor bei einem Konzertauftritt. Bild: zvg

Da wird sich die Metalszene die schwarz umflorten Augen reiben: So aufgeräumt hat man sich die Hölle nicht vorgestellt. Manuel Gagneux, kreatives Mastermind des Black-Metal-Projektes Zeal & Ardor, sitzt mit seinem Laptop in einem Kleinbasler Keller und lässt auf Knopfdruck den Teufel los. Wir schreiben das Jahr 2016, soeben ist das lange unbeachtet gebliebene Album «The Devil is Fine» durch die Decke gegangen.

«Sogar Slash von Guns’n Roses will jetzt ein T-Shirt», erzählt Gagneux bei einer Schorle und zu vielen Zigaretten, vom plötzlichen Erfolg sichtlich überfordert. 2013 war der Sohn einer US-amerikanischen Jazzsängerin und eines Schweizer Musikers temporär nach New York gezogen, um seine Solokarriere voranzutreiben.

Dort schmiedete der Basler versuchshalber ein Hybrid aus Black Metal und schwarzer Musik, Spirituals, Gospel, Roots. «Satanismus ist ein Provokationsmittel», plaudert das charismatische Multitalent, «das Blödeln ist mir wichtig.» Ausserdem brauche er jetzt ganz dringend eine Band, Metal ab Festplatte tauge auf der Bühne nichts.

In ihrem Dokumentarfilmdebüt «Play With the Devil» verfolgen Olivier Joliat und Matthias Willi die ersten Schritte dieser auf sechs Köpfe erweiterten Formation, die zunächst zweifelt, ob sie den Erwartungen des globalen Hypes gerecht werden kann. Es folgen Aufnahmen vom ersten grossen Festival in den Niederlanden, witzige Vignetten vom Tourbusleben und plötzlich ein Brandeisen, mit dem sich Fans das Logo der Band in die Haut brennen lassen. Was ist denn da passiert?

Offene Fragen und glückliche Zufälle

Über einen Zeitraum von sechs Jahren entstanden, fällt «Play With the Devil» mit knapp 70 Minuten merklich kurz aus. Und das, obwohl sich der Teufel doch bekanntlich gerne mit Details umgibt! Dass Gagneux mit der ironisch gemeinten Branding-Aktion sein Misstrauen gegen blindes Vertrauen zum Ausdruck bringen wollte, erklärt er zwar selbst und verortet seinen Antiautoritarismus im links-autonomen Umfeld.

Doch vieles bleibt offen. Gagneux’ Dilemma als «Apostel einer Gegenkultur» zum Beispiel, der an Publikumserwartungen und der Wertschöpfungskette des Musikbusiness zerrt: ungelöst. Die Rolle der Bandmitglieder im kreativen Prozess: vage. Die Aneignung schwarzer Musik: auch mit Gagneux als Person of Colour zumindest kritisch. Die Sinnkrise nach dem zweiten Album und die politische Akzentuierung im Zusammenhang mit den Black-Lives-Matter-Protesten: auf zehn Minuten verdichtet.

Charismatisches Multitalent: Manuel Gagneux bei Studioaufnahmen. Bild: zvg

Diese Verknappung mag mit daran liegen, dass «Play With the Devil» nicht von Beginn weg als Kinodokumentation geplant war und die plötzliche Dynamik die nebenberuflichen Filmemacher ebenso überrumpelte wie die porträtierte Band. Mit den sich überstürzenden Ereignissen können die Aufnahmen schwer mithalten. Setzt sich da ein Bandmitglied für ein Interview Blutegel an den Körper, ist das visuell gesprochen zwar ein gefundenes Fressen. Die Selbstinszenierung betont aber auch die relative Zufälligkeit des übrigen Materials.

Wobei: nichts gegen glückliche Zufälle. Manuel Gagneux schliesst zum Ende der Dokumentation Frieden mit seinem ungeplanten Erfolg. Den wünscht man auch diesem unorthodox gedrehten Basler Dokumentarfilm mit seinem Mut zur Nische und Lücke. «Play With the Devil» feiert heute in Solothurn Premiere vor heimischem Publikum, bevor es hoffentlich auf eine ausgiebige Festivaltournee geht – wie sich das für einen Musikfilm gehört.