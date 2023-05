Unibibliothek Basel Genies sammeln wie Panini-Bildchen: Karl Geigy-Hagenbach hat sie alle gehabt Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Basel gibt Einblick in die Welt der Autografen und erinnert an den Sammler Karl Geigy-Hagenbach.

Karl Geigy-Hagenbach in Arosa um 1935. Bild: zvg / Privatbesitz

Zur evolutionären Grundausstattung des Homo sapiens gehört allem Anschein nach ein starker Sammeltrieb. Dieser fand im Laufe der Zeit immer wieder neue Objekte der Begierde. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gesellten sich auch die sogenannten Autografen zu ihnen. Darunter versteht man handschriftliche Schriftstücke wie Briefe, Notizen, Unterschriften oder auch Musiknoten, die einer bedeutenden Persönlichkeit zugeordnet werden können.

Befördert wurde das Interesse an derartigen handschriftlichen Dokumenten, weil ein grossbürgerliches Publikum in ihnen Zeugnisse hervorragender oder genialer Persönlichkeiten sah. Die wachsende Nachfrage nach Autografen liess mit der Zeit einen eigenen Markt mit entsprechenden Händlern und Auktionen entstehen.

Während es zunächst Privatpersonen waren, die sich Sammlungen zulegten, sind es heute vor allem Institutionen, die Autografen im grösseren Stil sammeln. Einer der letzten grossen privaten Sammler war der Basler Industrielle Karl Geigy-Hagenbach (1866–1949). Seine Kollektion umfasste rund 3000 Einzelstücke und enthielt handschriftliche Zeugnisse möglichst aller Berühmtheiten der neuzeitlichen Herrschafts-, Kirchen- und Geistesgeschichte.

Nachfrage ruft Fälscher auf den Plan

Seine Autografen-Sammlung befindet sich dank einer Stiftung seiner Nachkommen zum grossen Teil in der Universitätsbibliothek Basel. Derzeit erinnert eine Ausstellung in ihren Räumen noch bis zum 21. Juni 2023 an den passionierten Sammler.

Neben Geigy-Hagenbachs Biografie und seiner Sammeltätigkeit beleuchtet die Ausstellung auch diverse Nebenaspekte des Autografen-Sammelns. So sahen sich beispielsweise Händler und Käufer mit der Tatsache konfrontiert, dass die wachsende Nachfrage rasch Fälscher auf den Plan rief. Oder es mussten entsprechende Verfahren gefunden werden, mit denen sich handschriftliche Zeugnisse in Katalogen reproduzieren oder Faksimiledrucke herstellen liessen.

Im Rahmen eines Begleitprogramms sind neben Führungen auch eine Reihe von Veranstaltungen im Vortragssaal der UB vorgesehen. Am 3. Mai ist zum Beispiel ein Podiumsgespräch zum Thema «Jäger und Sammler» mit Dieter Martin und Maximilian Bach, den Kuratoren der Ausstellung, angesagt.

Autografen online und im Begleitband

Zudem wurde eine Website aufgeschaltet, auf der sich die in der UB aufbewahrten Autografen der Sammlung von Karl Geigy-Hagenbach in digitaler Form sowie weitere Informationen finden. In einer Begleitpublikation werden die in der Ausstellung angeschnittenen Themen von den beiden Kuratoren vertieft behandelt.

Hinzu kommt eine Würdigung des Sammlers Karl Geigy-Hagenbach von Ueli Dill, der auch dessen biografischen Hintergrund miteinbezieht. Der schön gestaltete Band präsentiert diverse Autografen und wird durch Texte von Karl Geigy-Hagenbach abgerundet, in denen er sich zum Sammeln von Autografen geäussert hat.