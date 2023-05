Zirkus 2.0 Pur statt pompös: Diese mobile Künstlertruppe brachte die Basler Innenstadt zum Staunen Das Basler Young-Stage-Festival hat seinen Platz in der europäischen Talentschmiede gefunden. Eine Woche vor der diesjährigen Ausgabe lassen die Veranstalter zentrale Spielorte von einer zeitgenössischem Strassen-Performance bespielen. Und beweisen: Draussen gelten andere Gesetze – auch beim Zirkus.

Die mobile Showgruppe des Young-Stage-Festivals riskiert waghalsige Manöver auf der Kasernenwiese im Kleinbasel. Bild: Juri Junkov

Der zierliche Fuss der Akrobatin tastet ins Leere. Für eine Sekunde schwebt sie auf der Kasernen-Grünfläche in der Luft. Die Band stimmt in die Spannung mit ein. Ein Mädchen kreischt und verdeckt seine Augen mit den Händen. Zinzi Oegema landet sicher auf den Händen ihres Kollegen. Beide scheinen sich blind zu vertrauen – Oegema und Evertjan Mercier sind seit Jahren Teil eines aufstrebenden französischen Akrobatikkollektivs. Engagiert vom Basler Young-Stage-Festival sind sie für einen Nachmittag Teil einer sechsköpfigen mobilen Showgruppe.

Diese tritt zeitgleich zum auf dem Barfüsserplatz stattfindenden Zirkus-Open-Air an sechs Spielorten auf. Angelehnt an durch die Strassen ziehende Elefantenparaden von gastierenden Zirkusgruppen, nehmen sie die Stadt mit subtil vorgetragenen und packenden Nummern ein – Zirkuskunst in seiner pursten Form eben.

Schlichter Auftritt inmitten der überraschten Bevölkerung

Schlicht in Schwarz gekleidet und barfuss mischen sich die Akrobaten am Samstag unter die dem sommerlichen Wetter frönende Bevölkerung. Begleitet werden sie von der deutschen Balkan-Band «Äl Jawala», die auf jeden noch so subtilen Stimmungsverlauf einzugehen vermag.

Nach einem etwas verhaltenen Start in der Steinenvorstadt springt die Energie bereits in der Freien Strasse auf die Zuschauenden über. «Von Ort zu Ort wird es besser», sagt der spanische Akrobat Diego Ruiz Moreno, der mit seinem Hang zur Situationskomik unter den Anwesenden für einige Lacher sorgt.

«Mir war von Anfang an klar, wenn wir etwas auf der Strasse machen, dann jonglieren wir nicht einfach in einer Ecke», sagt Nadja Hauser, die Leiterin des Festivals, gegenüber der bz. Die Strassenperformance müsse die Zuschauenden umhauen. Erstmals veranstalte man das Open-Air-Pendant zum Grossanlass, der in diesem Jahr in der Messehalle stattfindet, bereits eine Woche vor dem Event.

Wilder und spontaner statt elitär und geschliffen – Zirkus hat zwei Gesichter

Dass dahinter auch ein erhoffter Werbeeffekt stecken dürfte, zeigen nicht nur die Hostessen, die die Showgruppe mit grossflächigen Bannern begleiten. Auch macht Josef Albani, der die Gruppe koordiniert, an jedem Standort auf das kommende Event aufmerksam.

Man wolle aber in erster Linie mehr in der Stadt präsent sein, sagt Hauser. Aber auch zelebrieren, dass der Zirkus zwei Seiten haben darf. Während an den Festivaltagen eine geschliffene, perfektionierte Performance erwartet werde, trete man auf der Strasse wilder und spontaner auf.

«Wir feiern beides», sagt Hauser. Das zeigt auch die kurze Probezeit. Man habe erst am Freitag mit den angereisten Künstlern zu proben begonnen. «Draussen gelten andere Gesetze», sagt sie. Da verzeihe das Publikum auch allfällige Fehler eher.

Fehlerfreie Nummern trotz mehrfachem Standortwechsel

Zu Fehlern soll es aber bis zuletzt nicht kommen: Trotz kurzen Pausen, ständigem Standortwechsel und praller Sonne liefern die Artistinnen und Artisten ab. Immer und immer wieder. «Wir wollen zeigen, dass wir nicht aussergewöhnlich sind. Sondern einfach Menschen, die hart gearbeitet haben, um zu tun, was sie lieben», sagt Akrobat Denis Dulon bescheiden. Er selbst entdeckte als Neunjähriger seine Liebe für die Zirkuskunst.

«Kinder sind die besten Zuschauer», schwärmt auch Mohammed Bousseta, der in Paris dem Zirkusnachwuchs die Grundlagen beibringt. Auch als die Gruppe kurz nach 18 Uhr am Rheinbord bei einer Buvette ankommt, sind es die Jüngsten, die frenetisch mitklatschen. Mit ihrer Körperbeherrschung begeistert das Akrobatik-Pop-up auch Passanten, die zunächst an der Gruppe vorbeizuziehen versuchen und dann doch gebannt stehen bleiben.

Leichtfüssig gelingen mehrfache Saltos und Sprünge aus eigener Kraft. «Die Überraschung in ihren Gesichtern zu sehen, war herrlich», sagt Alice Noël, die kurz zuvor für eine Sekunde in Richtung Teer fliegt, bis sie von ihrem Partner aufgefangen wird. Das Publikum atmet auf – und die Artisten reisen bereits wieder zu ihrem nächsten Engagement.