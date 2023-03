Zum Tod von Helen Balmer Hauptberuf Künstlerin: Sie eignete sich ein Stück Moderne an – und blieb lange im Schatten ihres Mannes Die Basler Künstlerin Helen Balmer ist am vergangenen Sonntag mit 99 Jahren verstorben.

Schulte einst in Paris ihr Auge: Steinbildhauerin Helen Balmer. Bild: Kenneth Nars

Offiziell war sie eingeschrieben am Polytechnikum, heimlich nahm sie Privatunterricht im Modellieren. Die Stimme des Vaters («Jetzt wirst du Architektin, dann hast du zu tun!») konnte Helen an keinen Hörsaal binden. Das plastische Erfassen lebender Körper reizte sie mehr als das Grundrisszeichnen unter Kollegen. Die 1924 in Langnau BE geborene Helen will Künstlerin werden.

Nach ihrem Jura-Studium in Bern ist der Weg frei für Paris: Die strenge Seh-Schule der Bildhauerin Germaine Richier gibt ihr das Rüstzeug, um die menschliche Figur genau zu erfassen und nachzubilden in Gips oder Ton. Nie hat Kunst ein Modell mit vorgefassten Ideen gefangen nehmen wollen. Immer war das Ziel, sein Wesen freizulassen in eigener Balance und Beweglichkeit.

Das braucht einen kühnen Blick, geschickte Hände, und es braucht Abstand von allem «Gut-Sein-Wollen». Ihre Augen blitzten, noch fast siebzig Jahre später, wenn sie erzählte. Sogar Peter Hächler, damals ausgelernter Assistent, habe auf Geheiss der Mentorin ihren «Homme qui marche» bewundern müssen. Lachend war Helen Balmer zurück im Jahr 1953, als sie begriffen hatte, dass sie zu Grossem fähig war.

Die Verhältnisse sollten bescheiden bleiben – und doch selbstbestimmt, soweit das für eine Frau, Künstlerin, Mutter ihrer Generation denkbar war. Mit Lorenz Balmer und ihren beiden Töchtern bezog Helen Balmer Ende der 1950er-Jahre ein altes Haus an der Alemannengasse in Basel – Arbeits- und Lebensgrundlage. Hier bezog Helen das Pflanzenhaus im Garten als Atelier, hier unterhielt das Ehepaar einen Lehrbetrieb für angehende Steinbildhauerinnen und Steinbildhauer, hier entstand Helen Balmers eigentliches Universum an Figuren und Figurinen aus Stein, Gips oder Holz.

Mit Bruch- und Fundstücken setzte sich die Künstlerin über das Fehlen kostspieliger Modelle hinweg, nahm sich den Zufall zum Komplizen, erkundete mit verspielter Ernsthaftigkeit den Eigensinn von Material. Dass Lorenz Balmer manches, was sie entwarf, unter seinem Namen in Stein vergrösserte, war Teil einer gesellschaftlichen Realität, die auch in der Kunst nur langsam eine Korrektur erfährt.

Vor drei Jahren hat Balmers Bronzeplastik «Metamorphose» im Garten der Alten Universität Basel einen festen Platz bekommen. Sie formt einen Torso so, dass es aussieht, als wolle der Körper sich aus sich selbst befreien. So radikal hat Helen Balmer sich ein Stück Moderne angeeignet, so zärtlich und frech liess sie das klassische Menschenbild hinter sich. Am vergangenen Sonntag ist die Künstlerin in ihrem 99. Lebensjahr verstorben.