Zwischenruf Stephan Eicher fragt die Kaserne: «Warum syt dir so truurig?» Der Berner Pop-Chansonnier verneigte sich im Mai auch in Basel vor Mani Matter. Doch das Lied bekommt nun noch eine weitere Strophe. Stefan Strittmatter

Stephan Eicher hätte eigentlich in die Reithalle der Kaserne gewollt, füllte dann aber im Rahmen von Offbeat zwei Mal das Basler Volkshaus. Bild: zvg/JJ Schaffner

«Kennet Ihr die Gschicht?» Sie spielt nicht bei einem «Alpe­flug» oder «Ir Ysebahn», aber doch «Hie ir Schwyz». Es ist eine «Ballade» voller «Dynamit». Hier der «Prolog»:

«Einisch am’ne Morge» beschloss Stephan Eicher, Mani Matter zu singen und dies auch in Basel tun zu wollen. Doch die angefragte Kaserne war bereits ausgebucht: «O wie tumm!». Zum Glück bewies Urs Blindenbacher von Offbeat eine gute «Nase», zückte «Ds Portmonee» und sicherte sich den zugkräf­tigen Act ohne «Hemmige».

«Dene wos guet geit» waren zwei ausverkaufte Abende im Volkshaus beschert. Die anderen standen wie die «Chue am Waldrand». Jetzt löst sich das «Missverständnis» ohne «Boxmätsch»: Eicher wundert sich «Warum syt dir so truurig?» und kommt nun auch noch in die Kaserne. Fast in einer «Novämbernacht», nämlich am 15. Dezember. Für alle Beteiligten: «Zwo Flöige».