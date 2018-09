Annemarie Monteil (1925–2018)

So über Kunst zu schreiben – so einfach, aber so präzis und tiefgründig wie Annemarie Monteil –, würde ich das je schaffen? Die Basler Kunstkritikerin war mein grosses Vorbild. Ihre Texte waren nicht nur für mich als junge Journalistin Lehrstücke – Kunstkritik konnte man offiziell nicht lernen. Zwei Arten von Kritiken dominierten damals die Feuilletons: Die komplizenhaften Berichte aus dem inneren Kunstbezirk sowie Lob oder Verriss aus hoher Warte. Komplizin oder Päpstin? Annemarie Monteil schrieb anders: warmherzig wie die beste Freundin der Künstlerinnen und Galeristen, aber gleichzeitig kritisch und ehrlich, wie wenn sie die Kritisierten nie mehr treffen würde.

Ich hatte das Glück, beim Radio mit ihr zusammenzuarbeiten. Bildende Kunst hatte in den

80er- und 90er-Jahren ein grosses Gewicht, so engagierte DRS 2 Annemarie Monteil, die Spezialistin für Gegenwartskunst, Willy Rotzler, den Kenner der Konstruktiven, später Christoph Vögele, den gewissenhaften Wissenschafter und mich als freie Mitarbeitende. Die seltenen Sitzungen waren stets so anregende wie vergnügliche Diskussionen über Qualität und Tendenzen, über Hypes und Werte.

Ihren Besprechungen hörte man gerne zu: Da schmeichelte ihr weicher Solothurnerdialekt mit Anklängen an ihren Basler Wohnsitz (DRS 2 sendete «Reflexe» damals auf Mundart). Da war ihre Diktion – nicht ganz radiokonform fanden die Sende-Verantwortlichen – aber in Tempo und Fluss so trefflich beschreibend, wie wenn sie vor unseren Ohren ihre Gedanken verfertigen würde. Dabei war der Text bis aufs letzte Wort ausgefeilt aufgeschrieben. So wirkte ihr Urteil kompetent, nachvollziehbar und man spürte, wie vernichtende Urteile sie selber schmerzten.

Sie selber war unwichtig

Annemarie konnte zuhören, sie wollte hören, was Künstlerinnen und Museumsleute zu sagen hatten, selbst Kinder oder Aussenseiter sah sie als ernstzunehmende Bilder-Schöpfer. Aber dann unterzog sie das Gehörte und Gesehene einem Verarbeitungsprozess, um zu erklären, einzuordnen, zu vermitteln. Ihr ging es nie um sich selber, sondern um die Kunst. Um die Künstler und Künstlerinnen, um ihre Leser und Zuhörerinnen.

Aufgewachsen war Annemarie in Solothurn, dort lebte sie mit Mann und zwei Töchtern nach dem für sie wichtigen Jahr in Paris, in dem sie Kunstgeschichte studiert hatte («leider nicht fertig»). Sie begann zu schreiben, für die «Solothurner Zeitung», die «Nationalzeitung», engagierte sich fürs Kunstmuseum. Nach ihrem Umzug Mitte der 70er-Jahre auch für die Museen und Galerien in Basel. Sie kannte alle und wusste vieles, aber sie war die Diskretion in Person. Mit Architekt Hans Luder fand sie einen Lebenspartner und den Zugang zur Architektur.

Als ich Redaktorin wurde, rief sie manchmal an: «Du weisst sicher ...», meinte sie diplomatisch, wies auf «Büechli», Geburtstage oder Ausstellungen hin, die nicht zuoberst auf dem Radar aufschienen, ihr aber am Herzen lagen. Irgendwann wurde mir bewusst, dass Annemarie längst pensioniert sein müsste. Welch absurde Idee! Wie könnte sie ihre Leidenschaft – die Kunst, die Vermittlung – einfach abstellen? Bis zuletzt arbeitete sie, etwas langsamer und behindert durch die schwindende Sehkraft, aber mit ungebrochener Neugier. Ihre letzte Petition für eine nachhaltigere Finanzierung des Kunstmuseums Basel reichte sie als 91-Jährige ein. Welch ein Vorbild! Danke, Annemarie Monteil. Sabine Altorfer

