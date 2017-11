Die Utopie ist out. In der Literatur blüht das Geschäft mit der unheilvollen Zukunft. Kein Wunder: In Zeiten von Trump und Autokraten wie Putin und Erdogan neigen Autoren gern dazu, eine düstere Zukunft zu prophezeien. Die Dystopie hat Hochkonjunktur.

Ausgerechnet jetzt kommt Björk (52) und nennt ihr neues Album «Utopia». Die isländische Pop-Avantgardistin bezieht sich dabei direkt auf Thomas Morus, der im Jahr 1516 das Bild einer Idealgesellschaft auf dem Inselstaat Utopia beschrieb und damit das Genre der Sozialutopie begründete. Björks Idealwelt ist freilich anders. Sowieso: Björk ist anders, irgendwie nicht von dieser Welt. In ihrem Utopia ist das Patriarchat überwunden und sie lebt in einem Matriarchat ohne Hierarchien.

Als Kinderstar hat Björk in Island selbst erlebt, wie schwierig es ist, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Egal, was sie machte, sie war isoliert. Diese Erfahrung hat sie geprägt und sie lässt sie in «Utopia» einfliessen: Alle sind gleich, niemand ist allein und isoliert. «Wir setzen die Emotion an die erste Stelle im Matriarchat», erklärt sie im «Rolling Stone», «wir können koexistieren, müssen einander helfen, um zu blühen und das Beste in uns rauszubringen».