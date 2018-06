Kaum war er da, war er schon wieder weg. Das ist der Eindruck, den Lionel Bringuier hinterlässt. Und doch: Zwischen dem kaum da und dem kaum weg liegen ganze vier Jahre. So lange war der Franzose Chefdirigent des Tonhalle Orchesters. Angefangen hatte alles mit einer jugendlichen Liebe auf den ersten Blick. Als das Tonhalle Orchester nach 19 Jahren Ära David Zinman auf der Suche war nach einem neuen Chefdirigenten. Zinman hatte durch geduldige Arbeit sowie durch seine international gerühmten CDs (mit dem Tonhalle Orchester) von Beethovens neun Sinfonien aus dem soliden Stadtorchester einen Klangkörper mit internationalem Renommee gemacht. Den Kurs wollte die Tonhalle beibehalten.

Bei zwei Gastspielen mit Dirigent Andris Nelsons hatte das Orchester Feuer gefangen. Aber man zögerte ... und zögerte ..., und in der Zwischenzeit wurde Nelsons anderweitig verpflichtet. Dies steckte dem Orchester noch in den Knochen, als es auf einen noch jüngeren Dirigenten traf. Beim ersten Liebesfunken griffen Orchester und Management zu. Lionel Bringuier hiess der Mann, der noch fast ein Junge war. Der damals 27-Jährige sollte den Kontakt zu einem ebenfalls jungen Publikum knüpfen, er sollte präsenter sein im Stadtleben als sein Vorgänger. Doch richtig angekommen in Zürich ist er nie. Warum nicht?

Schnelle Ernüchterung

Dass er eine Wohnung in der Altstadt bezogen hatte, schien ein vielversprechender Anfang. Ähnlich wie sein Vorhaben, im ersten Jahr sämtliche Orchesterwerke von Ravel aufzuführen. Und vielversprechend war nicht zuletzt gewesen, wie er das Eröffnungskonzert dirigiert hatte: Prokofjews zweites Klavierkonzert stand auf dem Programm mit der herausragenden Solistin Yuja Wang. Die beiden Jungen entfachten ein musikalisches Feuerwerk. Virtuos dirigieren, das konnte Bringuier. Und er nahm alles, was das Orchester an Lautstärke hergab.

Dass er zwar auf der Bühne laute Töne bevorzugte, aber sich neben der Bühne still gab, war wohl eher ein Charakterzug denn ein Fehler. Dass er allerdings das spektakuläre Tonhalle-Provisorium in der Maag mit einem völlig uninspirierten Beethoven einweihte (zu schnell, zu mechanisch abgespult, und – einmal mehr – zu laut), das liess einen das Provisorium schon beim ersten Konzert doch etwas irritiert verlassen. Doch da war das Ende bereits in Sichtweite.

Dies, nachdem die NZZ dem Dirigenten bereits nach wenigen Auftritten eine gewisse Anonymität in der Gestaltung, zu wenig Profil in der Interpretation und einen zu häufig eingesetzten Forteklang konstatiert hatte. Zunächst liessen Dirigent und Orchester noch verlauten: Man sei gemeinsam am Arbeiten. Im August 2016 waren aus der Tonhalle dann ganz andere Töne zu vernehmen: Bringuiers Vertrag werde nicht verlängert. Nach einer einjährigen Phase des Ankommens und einer Phase der Ernüchterung begann nun die zweijährige Phase des Abschieds.

Sie nahm diesen Monat mit einem Konzert am Münsterhof ihr Ende: gratis, gross angelegt und openair. Mit von der Partie war: Yuja Wang. Diesmal mit Prokofjews drittem Klavierkonzert – ein ungewollter Verweis auf den Beginn der Zürcher Zeit? Jedenfalls gelang zum Abschied, was man sich in Zürich vor vier Jahren erhofft hatte: Die Zürcherinnen und Zürcher fühlten sich angesprochen und kamen zu Tausenden.

