Britischer Schauspieler John Sessions ist tot

"Wir werden ihn sehr vermissen", hiess es in der Mitteilung. Der in Schottland geborene Sessions, der nur 67 Jahre alt wurde, war insbesondere für seine regelmässigen Auftritte in der Kultserie "Spitting Image" und in der Show "Whose Line Is It Anyway?" bekannt. Im Londoner West End trat Sessions in den 80er Jahren ausserdem in One-Man-Shows auf.