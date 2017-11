Aber es gab so viele gute Künstler in der Schweiz, manche einst gefeiert, die heute – wenige Jahre nach ihrem Tod – billiger zu haben sind als je. Mario Comensoli mit seinen Arbeiter- und Punk-Bildern. Wilfried Moser der malerischste unter den freien Abstrakten. Hanny Fries mit ihren so delikaten wie abgründigen Interieurs. Hugo Suter der Materialtüftler vom Hallwilersee. Maria Clara Friedrich die souveräne Konkrete. Martin Disler der hochgelobte Neue Wilde. Ihre Werke bietet das Auktionshaus Germann in Zürich aktuell an, mit Schätzpreisen zwischen 1500 und 7000 Franken.

Herdentrieb

Wie kommt es zu diesen Preisen, die (weit) unter dem liegen, was man vor einigen Jahren in den Galerien bezahlt hat? «Der Schweizer Markt ist enorm klein», erklärt Auktionator Walter Germann. «Für die einzelnen Künstler gibt es nur wenige Sammler.» Warum aber kosten Anker, Hodler, Vallotton ein Mehrfaches? «Wir Menschen laufen einander nach. Wenn man hört, dass ein Mann wie Christoph Blocher Anker und Hodler kauft, will man das auch – oder glaubt, das werde sicher Rendite abwerfen.» Rentiert das wirklich? Germann lächelt und sagt: «Sicherheit gibt es im Kunstmarkt nicht.» Bei Anker seien zwei bedeutende Sammler (Stefanini und Coninx) tot, «was passiert, wenn Blocher nicht mehr kauft?»

Aber warum kosten Hugo Suter, Comensoli, ja selbst H. R. Giger heute weniger als zu Lebzeiten? Warum die noch aktiven Jürg Stäuble und Miriam Cahn weniger als in den Galerien? «Schreiben Sie das nicht zu gross», sagt Germann, «wir wollen den Galerien das Leben nicht noch schwerer machen.» Es gäbe eben zwei Arten, Preise zu setzen. «Zu Lebzeiten bestimmen die Künstler mit ihren Galerien die Preise. In der Auktion aber schauen wir, welche Preise der Markt akzeptierte.» Die Schätzpreise sind zudem Mindestpreise. «Wir und die Einlieferer hoffen natürlich immer, dass es mehr als einen Bieter gibt, dann können wir manchmal ein Mehrfaches erreichen», erklärt Germann. Sonst aber kann man sich über ein gutes Werk zum Schnäppchenpreis freuen.