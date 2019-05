Die Stimme

Grundlage für Shelley Kästners Debüt «Jewish Roulette» sind 21 Interviews mit jüdischen Menschen. Die Autorin formt daraus Texte, die am Leben teilhaben lassen. Und Lukas Hartmann erzählt in seinem Roman «Der Sänger» von den letzten Tagen des berühmten jüdischen Tenors Joseph Schmidt. Welche Rolle spielt die Stimme für die eigene Identität? Und in welcher Sprache sprechen wir für andere? In einem moderierten Gespräch sprechen die beiden über Formen des Sprechens und die Spur der Geschichte.

Literaturgespräch: Sa, 1. 6., 13 Uhr, Landhaus Säulenhalle

Die Forscherin

Judith Schalansky ist Schriftstellerin und Buchgestalterin. Bekannt wurde sie mit dem halb literarischen, halb kartografischen Bestseller «Atlas der abgelegenen Inseln», in dem sie fünfzig Inseln am Rand der Welt erkundet. Ihr neues Buch «Verzeichnis einiger Verluste» taucht ein in die Geschichte und sucht danach, was verlorenging, vergessen oder zerstört wurde. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die gegen das Vergessen ankämpfen. In ihren Geschichten bleibt das Abwesende präsent, und das Verschwundene wird auf geheimnisvolle Weise lebendig.

Lesung: Sa, 1. 6., 10 Uhr, Landhaussaal