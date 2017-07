Alexandra Meyer wurde 1984 in Winterthur geboren und wuchs in der Nähe von Schaffhausen auf. Sie studierte an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. 2013 erhielt sie den Kiefer Hablitzel Preis (Swiss Art Awards), 2016 ein Atelierstipendium des Kantons Schaffhausen in Berlin.

Mit dem Manor Kunstpreis Schaffhausen verbunden ist ihre erste Einzelausstellung in einem Museum. Der Preis ist mit 15'000 Franken dotiert.