Die Autorin Katja Hensel stecke gerade in der Endphase des Schreibprozesses, sagte eine Sprecherin der Bremer Shakespeare Company am Mittwoch. In dem Stück geht es um eine Kanzlerin, die seit einer gefühlten Ewigkeit königsgleich und alternativlos über ihr Reich herrscht, wie es auf der Homepage des Theaters heisst.

In der kommenden Woche wollen Hensel und Regisseur Stefan Otteni für erste Leseproben mit dem Ensemble nach Bremen kommen. Die Bühnenproben beginnen im Januar.