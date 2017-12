Gegen ein Dutzend erfolgreicher Romane hat die in Paris und Los Angeles lebende 56-jährige Genferin Pascale Kramer bisher geschrieben. Oft kreisen sie um Risse im Familiengefüge und in der Gesellschaft. Auch ihr neustes Werk ist geprägt von unsentimentalem Mitgefühl für Menschen, die sich schwertun mit den heutigen Entwicklungen: Die jungen Arbeitslosen ohne Zukunftsperspektive, ebenso wie der alte Intellektuelle, der im Schmerz um den Verlust der ihm vertrauten Kultur eine verhängnisvolle politische Kehrtwende macht. Berührend ist auch die problematisch enge Beziehung der alleinerziehenden Mutter zu ihrem Kind.

All dies erlebt und erleidet man mit den überzeugend lebendigen, differenziert beschriebenen Figuren. Die Autorin kennt aus eigener Erfahrung, was sie beschreibt: Wegen ihrer Dyslexie war die Schule für sie eine Katastrophe. Lange in Nordfrankreich lebend, hat sie die Tristesse einer wirtschaftlich abgehängten Region mitbekommen. Und dank ihrer Freiwilligenarbeit in sozialen Institutionen ist sie vertraut mit den Problemen randständiger Jugendlicher.

Dichte Atmosphäre

Sensibel registriert sie auch die Poesie der Natur: In ihrem Buch sieht man die bunten Herbstblätter und den roten Himmelsrand im Morgengrauen, man hört die Krähen in den Bäumen am Fluss, riecht den Rauch. Zusammen mit dem intensiven inneren Geschehen erzeugt dies eine dichte Atmosphäre, die nachhaltig fesselt, auch wenn äusserlich wenig geschieht.

Eine (auch in der deutschen Übersetzung erhaltene) schnörkellos klare Sprache erleichtert die recht anspruchsvolle Lektüre von «Autopsie des Vaters». Denn die Geschichte setzt sich erst allmählich zusammen aus zeitversetzten Fragmenten. Das ist raffinierte literarische Kunst. Zu Recht wurde Pascale Kramers Gesamtwerk dieses Jahr mit dem Schweizer Grand Prix Literatur ausgezeichnet.