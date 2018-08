Als Heinrich und Marlyse Thommen zum ersten Mal in Port-au-Prince aus dem Flugzeug steigen, bleibt ihnen die Luft weg. Sie sind gut vorbereitet, aber die karibische Hitze ist etwas, das man nicht aus Büchern lernt. Man muss vor Ort sein, sie am eigenen Körper erfahren.

Es ist 1995 und die beiden sind auf dem Weg in die Schulhäuser des Landes, um dem schütteren Schulsystem Haitis wieder auf die Beine zu helfen. Sie haben von einer französischen NGO-Organisation den Auftrag bekommen, zwei Jahre lang in Haiti Lehrer auszubilden, einem Staat, wo 30 Prozent der Kinder nicht in die Schule gehen und selbst Lehrer meist nur ein paar Jahre Schulbildung haben.



Ohne Dach und Tür



All das wissen Marlyse und Heinrich, und doch bleibt ihnen in den folgenden zwei Jahren immer wieder die Luft weg, wie an diesem ersten Tag. An der Hitze liegt es allerdings nie mehr. Die Entwicklungshelferin und der Jurist, der selbst jahrelang in der Schweiz Lehrer ausgebildet hat, treffen auf ein Land, in dem der Staat seine Schulen vernachlässigt und Schulhäuser ohne Dach, Türen oder Fenster auskommen müssen. Doch schockiert rumstehen liegt nicht in der Natur der Thommens. Sie packen an, schreiben pädagogische Leitfaden, organisieren Seminare. Am Ende bleiben sie sechs Jahre in Haiti.



Es ist nicht nur die Hitze, die man in diesem Land am eigenen Körper erfahren muss. Und es ist nicht nur das Schulsystem, mit dem sich die Thommens bald sehr gut auskennen. 1995 übernachtet das Ehepaar im Hotel Universal in der Küstenstadt Cap Haïtien. Ihnen fällt ein Ölbild im Hotel auf und auf die Frage, wer es gemalt habe, werden sie in das Atelier des Künstlers geführt, gleich neben dem Hotel.



So wenig! Und doch so fröhlich!



Das Paar hat ein Auge für Kunst, Heinrich Thommen hat nach seinem Jurastudium Kunstgeschichte studiert und später die «Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts» in Olten gegründet. Was er jedoch im Atelier von Emmanuel Previl sieht, ist ganz anders als das, was er aus Europa kennt. Ein Ausdruck haitianischer Kultur, eine ins Bild gefasste Landesidentität. Er und seine Frau geben bei Previl ein Bild in Auftrag – das erste von vielen.