Es gibt auch aus Netzen gespannte, filigrane Skulpturen, die der Künstler augenzwinkernd mit Wurst, Käse und Bier behängt, an die Wände sind als Zettelwolken politische Zeichnungen oder zu weissen Reliefs gegossene Alltagsgegenstände genagelt. Hergestellt werden sie vom Künstler und seinen Helfern fortlaufend in der Werkstatt im Ausstellungsraum, manchmal zusammen mit dem Publikum.

«Das Material sucht er bei uns im Keller, in Brockenhäusern oder Abfallmulden», sagt Varadinis. So dient ein verbeulter Koffer, ein Bierfässchen oder ein Baugerüst als Hindernis für die Boarder. Nach dem Motto: «Was ist Abfall, was brauchbares Material»? Die Mitmach-Kunst von Abraham Cruzvillegas kommt an, die Workshops, Kinderprogramme und Führungen seien praktisch ausgebucht, sagt Kuratorin Mirjam Varadinis.

Atmen und malen Sie!

Ortswechsel: Ich fahre nach Thun zum dänischen Künstler Jeppe Hein. Er wirkt wie ein fröhlicher Ferienclub-Animator. «Ich möchte den Menschen Freude machen. Ich möchte, dass sie sich besser fühlen, dass sie auf ihren Körper hören, vor allem auf ihren Atem.» Sein Ausstellungstitel: «Einatmen – Innehalten – Ausatmen». Wer dabei an Körpertherapien oder an Yoga denkt, liegt nicht so falsch.

Jeppe Hein erzählt, dass es ihm selber richtig schlecht ging. «Damals habe ich gelernt, richtig zu atmen, tief und bewusst.» Tagebuchartig hat er im Atemrhythmus sich die Fragen und Verkrampfungen aus Leib und Seele gezeichnet. Wände voll dieser Zeichnungen kann man in Thun betrachten.