Gerade als man zu fürchten begann, die Schweizer Performancekunst sei jetzt vielleicht doch langsam altersmilde geworden, kam die Kunsthalle. Wo Tinguely und Kaserne das kuschlige Nest waren, entschieden sich Filipovic und ihre Co-Kuratorin Renate Wagner fürs Feuerwerk: 24 junge Schweizer Künstler und Kollektive, die in einer «Live-Ausstellung» einen Monat lang durch die Kunsthalle wüten. Bedeutete: Wer während der Öffnungszeiten in die Kunsthalle kam, sah immer mindestens eine Live-Performance. Keine Dokumentationen, keine Videoaufnahmen, keine Spuren, Filipovic und Wagner setzten voll auf das Live-Erlebnis. Aus dem Eintrittsticket machten sie einen Pass, damit man sich alles jederzeit anschauen konnte.

Kein Künstler geht zu weit

Genau die richtige Entscheidung, wie sich herausstellte. Plötzlich konnte man in die Kunsthalle wie zu einem alten Freund. Man traf auf Performances, die ständig liefen, wie Florence Jungs Vertrag, den man vor Eintritt in den Oberlichtsaal ausfüllen musste und sich per Handschrift dazu verpflichtete, Teil ihrer Performance zu werden. Oder der junge Mann mit dem Laptop auf der Treppe, bei dem man beim dritten Besuch langsam skeptisch wurde: Der ist ja schon wieder hier. Eine «lebendige Skulptur» des Genfers Jérôme Leuba.

Hinzu kamen einmalige Performances wie die des Bieler Künstlers Raphael Hefti. Sechs Strassenarbeiter gossen unter Anleitung des Künstlers Farbe in ein Strassenmarkierungsgerät, das sie den Boden entlang zogen. Das Resultat war ein mit bunten Schlieren überzogener Museumsboden, der kurz nach der Performance aufgerollt und entsorgt wurde. Auch Claudia Comte holte sich Handwerker ins Haus: Vier Männer in orangefarbenen T-Shirts bearbeiteten während Stunden Baumstämme mit Kreissägen. Dazu Pathos-Musik und Schlachthof-Licht, keine Wonne das Ganze, aber seltsam zufriedenstellend. Die Art von Gefühl, die sich einstellt, wenn man Handwerkern bei der Arbeit zuschaut. Hier weiss jemand, was er tut, und was er tut, ist was Sinnvolles.

Alles bleibt im selben Biotop

War es natürlich nicht. Am Ende ragten zwei Totem-artige Baumskulpturen in den Saal. Der Sinn der Kunst ist der Unsinn, die Schönheit der Funktionslosigkeit. Dieser Ansatz kann aber auch schiefgehen. Nils Amadeus Lange zum Beispiel reihte in seiner Performance einen irren Instagram-Moment an den anderen, wirklich Substanz konnte man seinen tänzelnden Minion-Figuren aber nicht abgewinnen.

Das ist die Schwierigkeit bei «PerformanceProcess»: Es ist eine institutionelle Show jener Kunstform, die sich gegen das Institutionelle auflehnt. Da braucht es seitens der Kunsthalle die Bezeichnung «Experiment», die grösstmögliche Offenheit. Und seitens der Zuschauer die Gewissheit, dass man nur zu sehen kriegen wird, was in den Grenzen des Kompromisses möglich ist. Keiner der Künstler geht zu weit, die Anstösse bleiben im selben Biotop, aus dem sie kommen. Das gilt für jeden der performenden Künstler, den man an diesem Marathon gesehen hat, und am Ende ist man so glücklich Performance-trunken, dass man es sich zurechtlegt: Vielleicht ist die Zeit des unmöglichen Verhaltens vorbei, vielleicht bedeutet künstlerische Auflehnung heute ja tatsächlich eher gelassene Unterwanderung als lautes Protestgeschrei. Vielleicht braucht es das alles auch gar nicht mehr und Institutionen und Künstler können mit offenen Armen aufeinander zugehen und zusammen ein Feuerwerk zünden. Ohne dass dabei jemand verletzt wird. Ganz nach Koch und Scheidegger: Wir waren einmal Stars. Aber die Nasa war anderer Meinung.

PerformanceProcess dauert noch bis zum Morgestraich am Montag 19. Februar.

Weitere Infos unter www.performanceprocessbasel.ch