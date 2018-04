Im Titel setzt er ein Ausrufezeichen: «Verschwörung!» Im Untertitel geht er aufs Ganze: «Die fanatische Jagd nach dem Bösen in der Welt». An den Anfang stellt er eine Gebrauchsanleitung: «Die Kapitel dieses Buches folgen einem roten Faden. Allerdings lassen sich einzelne Kapitel auch überspringen, ohne dass der Kontext in störender Weise verloren geht.» Dieser Tipp ist bei der Lektüre der 192 Seiten tatsächlich hilfreich.