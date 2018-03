«Hah-hah-hah-leh-eh-luh-ja» Das ist ja Rhythm ’n’ Blues, wie diese Koloraturen aus dem Mund von Sängerin Delphine Galou blubbern: Nonchalant und relaxed, lässig bis hin zu nachlässig. Und so, dass man am liebsten mitwippen würde. Delphine Galou machts gleich vor – beiläufig nur und so unaufgeregt, wie sie alles zu tun scheint. Selbst, dass ihr Youtube-Clip mit Bachs «Erbarme dich unser» zwei Millionen mal angeklickt wurde, kommentiert sie schulterzuckend: «Das liegt wohl mehr an Bach als an mir.»

Von der Philosophie zur Oper

Die 41-jährige Barocksängerin aus Paris ist ziemlich entspannt. Opernsängerin? «Ich hatte nie den Traum von der Primadonna im Prinzessinnenkleid», erzählt sie nach ihrem Zürcher Konzert vorgestern in der Künstlergarderobe, wo nebst dem XL-Sängerinnenschal mittlerweile doch auch zwei bodenlange Prinzessinnenkleider hängen. «Mich interessierten als junge Frau die grossen Fragen der Philosophie.» Deshalb studierte Delphine Galou zunächt an der Sorbonne Philosophie. Statt Cicero wurde aus ihr aber Caesar. Genauer: Giulio Cesare, die Titelrolle in Georg Friedrich Händels gleichnamiger Oper. Eine Partie, die für einen Kastraten geschrieben wurde. Und sie war erst der Anfang. Es folgten Händels «Rinaldo», Vivaldis «Orlando furioso» oder Glucks «Orfeo». Und während Countertenöre wie Andreas Scholl oder Philippe Jaroussky seit den 1990ern boomen, erobert nun mit Delphine Galou eine zierliche Sängerin das Feld barocker Männerpartien.

Wer sie hört, weiss, warum. Am Zürcher Konzert mit der Accademia Bizantina gibt sie unter anderem auch den Hohepriester Ozias aus Vivaldis Oper «Juditha Triumphans». Und Galous Timbre hat tatsächlich etwas von der Geradlinigkeit und Direktheit, die man eher bei Männerstimmen erwartet. Auch wenn sie diese von kehlig bis rund, von hauchzart bis kernig zu modellieren weiss. «Ich singe diese Partien ja auch mit meiner natürlichen Stimme, während ein Countertenor auf die Kopfstimme, das sogenannte Falsett, ausweichen muss», erklärt die Französin, die ihre Ausbildung selbst als Mezzosopran angefangen hat. «Immer habe ich mich beim Singen beengt gefühlt, ohne zu wissen, dass diese Lage für mich zu hoch war», erzählt sie. An einem Meisterkurs sollte sie probehalber die männliche Partie «Giulio Cesare» üben. «Es war ein grossartiges Gefühl. Wie wenn man High Heels gegen flache Schuhe tauscht», erinnert sich Galou zurück an ihr Aha-Erlebnis. Ab dann war sie auf den Konzert- und Opernbühnen in der tiefsten weiblichen Stimmlage Kontra-Alt unterwegs – und damit meist in Männerrollen.

Männer als Diven?

Ist es nicht unzeitgemäss, diese Rollen als Frau zu singen, während in historisch-authentischen Aufführungen immer öfter Männer bevorzugt werden? «Früher waren Kastraten die Diven damaliger Opernhäuser», erklärt die Sängerin. «Etwas von dieser spektakulären Allüre transportieren heute noch die Countertenöre.» Verkehrte Welt. Männer als Diven und eine Sängerin als die unspektakulärere Form von Mann? «Die Oper lebte schon immer vom Schein», meint Galou – auch in Sachen Geschlechter. «Anfangs wurden Männer- wie Frauenrollen von Männern gesungen.» Historisch authentisch ist also auch das Crossover der Geschlechter.

Und nicht zuletzt auch das Ensemble Accademia Bizantina, mit dem Galou aktuell tourt. Die Musiker um Dirigent, Organist und Cembalist Ottavio Dantone pflegen einen sehr leichten und lichten Ton. Eleganz und Leichtfüssigkeit sind Ehrensache – aber auch das Mit-der-Zeit-Gehen. Darum gibt’s zur Vivaldi-Arie «Agitata infidu flatu» einen Youtube-Clip.

Sie habe neulich beim Kennenlernen einer Frau erzählt, dass sie Barocksängerin sei, meint Delphine Galou. «Barockmusik mag ich nicht so», habe die Frau erwidert, worauf Galou ihr den Clip gezeigt habe und die Frau meinte: «Aber diesen Barock hier, den mag ich.»

Am 25. 4. singt Delphine Galou in der Martinskirche Basel.