Ihr zweiter Satz zum Journalisten: «Meine Bücher haben den Preis gewonnen, nicht ich; so schön, habe ich ihn für mein gesamtes Werk erhalten.» Der erste Satz war: «Ich habe 39 Aschenbecher im Haus.» Der vielleicht zwanzigste Satz: «Ich will in der Literatur Grenzen auflockern und verschiedene Gattungen zusammenführen.» Zsuzsanna Gahse will bei ihren Lesern Bilder anstossen, will ihre Leser zu Sätzen verführen. Denn die Sprache ist zentral in ihrem Schreiben. Die Jury des Grand Prix Literatur, die am Donnerstag bekannt gab, dass Gahse den mit 40 000 Franken dotieren Hauptpreis gewinnt, lobt, wie sich das Werk dieser Schriftstellerin im «Zwischenraum zwischen Prosa und Poesie» bewegt.