Die Geschichte von der Arche Noah und dem Überleben aller Geschöpfe müsste man, mit Blick auf die Buchverlage heute, diese schwimmenden Häuser der Literatur, so erzählen: «Papa, das Dach der Arche ist morsch. Die Sintflut regnet rein.» – «Schon okay, Junge, wir schaffen das.» – «Papa, auch der Boden leckt.» – «Ist normal, Junge, geht schon.» – «Und das Schiff brennt überall.» – «Lass jetzt gut sein, Junge. Wir sind die Arche Noah. Vor uns geht alles andere unter. Das steht festgeschrieben im ältesten Buch der Welt.» – «Papa, was ist das, ein Buch?»

An diesem Rezept änderte sich nichts, alle hielten sich dran. Ernst Rowohlt (1887–1960), einer der Bewohner von ganz oben im Pantheon der Verleger, fiel mit seinem ersten Buch «Lieder der Sommernächte» voll auf die Nase. Diese legendäre Nase, die er früh hatte für Kafka, Kurt Tucholsky, Robert Musil und so weiter. Schriftsteller solcher Kaliber finanzierte Rowohlt von Anfang an quer mit Unterhaltung. Sagen wir: mit Schund.

Trotzdem gilt (noch): Insel, Arche, Buch – damit kann sich der Mensch retten, nackt, aber innerlich reich, wenn da draussen die Brühe weiter steigt. Folgerichtig nannte sich mal ein Zürcher Verlag «Arche» – wie andere längst versunken oder aufgegangen in einem deutschen Konglomerat. Da hatte es Elefanten an Bord wie Dürrenmatt, Hirsche wie Loetscher oder Muschg. Ezra Pound, Gertrude Stein, William Faulkner. Und als smarten Fuchs «Der kleine Prinz» von Antoine de Saint-Exupéry. Schon diese stolze «Arche» aber musste bald bedrohlich Schlagseite gehabt haben. Um sie auf Kurs zu halten, wurde ein zweites Segel gesetzt: der Sanssouci-Verlag, für gleichmässigen Wind dank flotter Unterhaltung.

Neulich im Zweier-Bus in Aarau unterhielten sich zwei Teenagerinnen. Die eine erzählte, zum Geburtstag habe ihre beste Freundin ihr ein Buch geschenkt. Sagt die andere: «Scheisse, wie konnte die dir so was nur antun!» Kein bisschen Ironie, heiliger Ernst. Tönte entfernt schon etwas nach Untergang. Muss man sich mit der Gesellschaft solcher Abenteurerinnen begnügen, wird die Insel zur Hölle.

Diese Strategie muss man heutigen Literaturverlagen also gewiss nicht vorwerfen. Und doch ist inzwischen vieles anders: «Früher», sagt Daniel Kampa in Zürich, «früher war es schwierig, mit guten Büchern Geld zu verdienen. Heute ist es sogar schwierig, mit schlechten Büchern Geld zu verdienen.» Dazu lacht er – in der Tat: ein gelungenes Bonmot. Was darf man denn mehr erwarten beim Untergang der Arche? Die alte Glut, sobald was funkelt. Und die verglimmt nicht.

Natürlich steht der übersprudelnde, bei allem so vergnügte Kampa exemplarisch auch für eine Haltung: Alle Belletristik-Verleger haben die neuste Studie des deutschen Börsenvereins intus. Alle sind sie bleich geworden: Zu Millionen brechen die Leserzahlen ein, während sich Umsatz und Bücherverkauf einigermassen halten. Extrapoliert auf die Zukunft hiesse das: Die Leute kaufen Bücher, aber niemand liest mehr welche. Kein Unbehagen an der Kultur. Viel doofer: keine Zeit mehr. Ewig online und am Ende des Tages keine Ahnung, weswegen. Anders die Kinder; die lesen lieber analog. Das ist das Ergebnis der neusten Kinder-Medien-Studie, die eine Allianz von deutschen Verlagen vorgestern publiziert hat.

Mitten in diesem – zurückhaltend ausgedrückt – zappendusteren Szenario gründete mit 47 dieser Mann seinen Kampa-Verlag. Und betritt damit im Herbst die Bühne – nicht als Neuling; diese Bühne kennt Kampa seit einem halben Leben: 20 Jahre Diogenes, 4 Jahre verlegerischer Geschäftsführer bei Hoffmann & Campe in Hamburg. Jetzt der Start gleich mit vierzig Büchern im ersten Programm. Kampa lanciert den ganzen Georges Simenon wieder neu, den Grossmeister des Kriminalromans. Und scheint im Garten seines Stadthauses am Zürichberg, mit Blick auf nichts als Wald (Agglos, die «ins Grüne ziehen», machen etwas falsch) glücklich wie einer, der sich gerade das grösste Lebensgeschenk gönnt.

Da muss man unweigerlich an den alten Spruch denken: «Ich leb und waiss nit wie lang. Ich stirb und waiss nit wann. Ich far und waiss nit wahin. Mich wundert das ich so frölich bin.» Ein populärer Spruch christlicher Frömmigkeit. Die Letzten, die sich noch derart fromm in der Geschäftswelt von heute dazu bekennen, scheinen die Verleger zu sein. Dafür kann es nur eine Erklärung geben: Genau in dieser unbestimmbaren Bestimmung, im festen Mut zum Ungefähren liegt der Sinn der Sache. Die Welt der Bücher kann nicht untergehen, weil die Welt des Menschen nicht untergeht. Sein inneres Dasein, sein zweites Leben. Auch wenn Heerscharen sich so verhalten, als sei ihnen wurscht, wenn ihr inneres Leben noch vor dem Blühen welkt. Musik mag daran anklingen, reden davon tut nur die Sprache. Umso drängender stellt sich die Frage: Warum haben Literaturverlage heute dermassen zu kämpfen?

Haben die Leute – wie die Teenagerinnen im Bus – kein Gefühl mehr für ihr zweites Dasein, für den Himmel in Kopf? «Wenn die Leute so blöd sind und nicht lesen, dann ist das eben so.» Das sagte in der vergangenen Woche Philipp Keel in einem Interview zur deutschen «Zeit». Gegen Schluss äusserte er den stupenden Satz: «Wäre ich wirklich frei und cool, würde ich im Moment Bücher am liebsten verschenken.» Philipp Keel ist Chef des Diogenes-Verlags, das grösste Belletristik-Haus der Schweiz. Daniel Kampa ist neu die Nummer zwei. Vorher war Kampa beim Diogenes-Verlag gewesen, der unter anderen Georges Simenon im Programm hatte, jetzt Säulen-Autor bei Kampa.