Da sitzt im Herbst 1923 der Indianer-Chief Deskaheh in der Zürcher Wohnstube des Kaufmanns Paul E. Haug: in voller Montur, die linke Hand auf der gehäkelten Tischdecke, angehimmelt von der jungen Hedwige Barblan, umgeben von ernst blickenden Unterstützern. Der Irokese ist auf Werbetour – nicht etwa für eine der beliebten exotischen Shows, sondern für die Anerkennung der Souveränität seiner Six Nations im nordöstlichen Grenzgebiet der USA und Kanada.

Die Säle in Genf, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich sind voll, das Publikum vom charismatischen, perfekt Englisch sprechenden Indianer-Chief begeistert. Seine Mission vor dem Völkerbund in Genf aber wird scheitern. Die Irokesen werden keinen Staat bekommen. Diplomatische Rücksicht auf das Mitgliedland Kanada überwiegt, Separatismus war damals wie heute ein politisch heisses Eisen. Man braucht nur an Kurdistan, Tibet oder Kosovo zu denken.

So überraschend und skurril die Geschichte tönen mag, sie ist nicht erfunden. Was der Zürcher Journalist und Buchautor Willi Wottreng in seinem Buch «Ein Irokese am Genfersee» literarisch leicht ausgeschmückt erzählt, ist zudem viel mehr als eine Randepisode der Leidensgeschichte der Indigenen Nordamerikas: Wottreng beschreibt einen hoch interessanten Kampf eines unterdrückten und bevormundeten Kleinvolkes um Souveränität. Er tut dies berührend ohne Rührseligkeit, mit nüchternem Erzählstil und gelegentlichem Schalk. Vor allem aber mit einem politisch-historischen Überblick, der den Zwiespalt des politischen Separatismus nicht unterschlägt.

Verblüffende Parallelen

Dass Deskaheh in der Schweiz auf Werbetour geht, hat mit dem Völkerbund zu tun, der nach dem Ersten Weltkrieg mit 32 Staaten gegründet seinen Sitz in Genf hatte. Deskaheh trumpft mit politischen Parallelen auf: Die Irokesen seien Urdemokraten, hätten um 1400 den ersten demokratischen Staatenbund gegründet, fast gleichzeitig mit der Eidgenossenschaft. Ihr Zweikammersystem und die Idee einer Föderation hätten andere in ihre Verfassung übernommen: die USA 1787, die Schweiz 1848.