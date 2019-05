Der Teppich liegt auf dem Boden, aber die Sessel haben abgehoben und sind unter der Decke kopfüber eingeklemmt. Das Regal hat die Bodenhaftung verloren, baumelt verkehrt herum an der Wand, dafür sind die Glaslampen auf dem Teppich gelandet. Das ist recht lustig. Auch recht sinnlos. Aber vor allem ist es ein beunruhigendes Bild. Denn, was gilt nun? Was ist oben, was ist unten? Stehe ich richtig?

Immerhin stimmt er uns ein auf seine verkehrte Welt. In der Stadt ragt sein «Spaghetti» seit Jahren als Markenzeichen über dem historischen Museum ennet der Limmat in die Luft. Dass die orange Linie die eigenwillige Topografie des Lägernhanges nachzeichnet, ist wohl nur wenigen Betrachtern bewusst. Aber von Bedeutung. Was hier ist, was es gibt: Das ist der Stoff, aus dem Hattan seine Arbeiten generiert. Seit Jahrzehnten. Und deshalb entwickelt er Werke oft nach der gleichen Idee, aber für jeden Ort wieder neu. Der Titel «Instant Loop» bringt das gut auf den Punkt.

Die Einrichtung für «Air Strike», so stellt sich heraus, stammt aus dem Haushalt seiner Mutter in Wettingen. Das müsse man nicht wissen, meint der Künstler. Aber weil die Sessel und der Teppich und das Regal eben eine gemeinsame Vergangenheit haben, stimmt ihr Zusammenspiel in unserer subkutanen Wahrnehmung.

So unterschiedlich die Werke von Hattan auch wirken, gemeinsam ist ihnen, dass der Künstler mit den Eigenheiten der Ausstellungsräume und den Bedingungen eines Auftrittes arbeitet. Der Kunstraum Baden ist die ehemalige Werkstatt der Regionalwerke, den Hof teilen sich Kunst und Infrastrukturbetrieb. So landet eine Strassenlampe, eines der schönen alten Modelle mit dem orange-leuchtenden Giraffenkopf in Hattans Ausstellung. Genau gesagt landete sie im Treppenhaus, weil sie dort steckenblieb. Das merkt man aber erst auf den zweiten Blick: Zuerst nämlich versperrt ein langes, diagonal durch den Raum ragendes Metallrohr den Zugang zur Treppe. Die Besucherin muss sich entscheiden: darübersteigen oder untendurch. Erst nach der Treppenkurve entpuppt sich das Rohr als Lampe und der Lampenkopf auf Augenhöhe als ungewohnt riesig.

Die Ausstellung soll einen Überblick über Hattans Schaffen der letzten Jahrzehnte geben, betont Kuratorin Claudia Spinelli. Sie soll also zeigen, wie der Künstler aus Nichts und einer Idee etwas macht. Räume umräumen ist eine seiner Grundideen. Vor Ort Material suchen, eine andere. Eine Garderobe mit sieben Haken und je einem vollständigen Satz Kleider ist das Relikt einer Arbeit in Buenos Aires, wohin der Künstler eingeladen war, die Organisatorin aber kein Geld für Transportkosten hatte. So reiste Hattan ohne Gepäck, kaufte jeden Tag in einem anderen Laden, in einem anderen Quartier frische Kleider und hängte die getragenen umgestülpt in den Kunstraum.

Traum und Flucht in Baden

Nach dem Gottfried-Keller-Motto «Kleider machen Leute» agiert Sarah Hugentobler. Sie präsentiert sich in der Galerie im Trudelhaus in Baden sowohl als Astronautin wie auch als Fitnesstrainerin für Weltraumfahrer. Sie posiert in einem Weltraum-Anzug mit ihrem eigenen Space-Logo und inszeniert sich in Youtube-tauglichen Videos. Dabei lässt sie offen, ob sie sich mit dieser Rolle einen Mädchentraum erfüllt, den Selbstinszenierungswahn der «Generation Online» ironisiert oder ob sie damit die Basis für eine längerfristige, künstlerische Identität legt.